Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

3 декември 2025, 10:20
Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му
Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.   
Източник: GettyImages

Е ма Хеминг Уилис сподели актуална информация за състоянието на съпруга си Брус Уилис на фона на диагнозата му – фронтотемпорална деменция, пише списание PEOPLE.

В изявление в Today във вторник (2 декември) 47-годишната Ема призна, че въпросът е труден, но настоя, че 70-годишният Брус „се справя добре“, след като беше попитана как е той. Тя каза на водещата Савана Гътри: „Това е толкова сложен въпрос. Трудно е да отговоря, но честно – днес, страхотно“, добавяйки: „Той е заобиколен от любов и грижа и се справя много добре с това безмилостно заболяване“.

Ема се появи в предаването ден след като беше удостоена с наградата Tom Hanks Caregiver Champion на гала събитието Hidden Heroes във Вашингтон, за своята дейност в подкрепа на всички грижещи се за болни близки.

Авторката на The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, която се омъжи за Брус през 2009 г., говори открито за здравословното пътуване на актьора през годините, след като семейството разкри през февруари 2023 г., че той е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD).

Брус се оттегли от актьорството през 2022 г., след първоначална диагноза афазия. Новината за здравословните му проблеми и пенсиониране беше споделена тогава от Ема и двете им дъщери -13-годишната Мейбъл Уилис и 11-годишната Евелин Уилис, както и от по-големите му дъщери Румър Уилис (37), Скаут Уилис (34) и Талула Уилис (31), които той има от брака си с бившата съпруга Деми Мур.

В разговор с PEOPLE на конференцията End Well 2025 в Лос Анджелис през ноември, Ема призна, че Брус, известен с ролите си в „Умирай трудно“, „Армагедон“, „Криминале“, „Шесто чувство“ и други, никога всъщност не е обръщал поглед назад към легендарната си кариера.

„Не знам дали някога го е правил“, сподели тя. Ема продължи: „Не мисля, че някога се е фиксирал върху това кой е, какво е постигнал. Винаги просто се е наслаждавал на това да бъде актьор, да забавлява хората“. „Той наистина го обичаше. Това му беше страст“, каза тя. „Затова го обичам. Той винаги е толкова скромен. Никога не би се разбрал“.

По-рано през ноември Ема присъства и на Carefest 2025 – тридневна среща, организирана от неправителствената организация Caring Across Generations, за да сподели своята история. „Грижа се за две малки дъщери, за съпруга си Брус, за възрастната му майка, както и за моята… Ние сме в много привилегирована позиция“, каза тя на събитието. „Почти сякаш трябва да си холивудска икона, филмова звезда, за да можеш да си го позволиш“.

Въпреки трудностите, пред които се изправя семейството заради диагнозата на Брус, Ема наскоро каза пред PEOPLE, че в живота им все още има „толкова много“ радостни моменти. „Мисля, че за нас става дума просто за това да мога да бъда с него и да присъствам“, каза тя. „Животът ни е много прост. Винаги е бил такъв. Мисля, че просто да съм с него – това е радостта“.

Ема призна, че за семействата на хора с деменция предстоящите празници могат да бъдат „много трудни“, но каза пред PEOPLE: „Трябва да се учиш, да се адаптираш и да създаваш нови спомени, като същевременно запазваш традициите, които си имал“.

„Животът продължава. Просто продължава. Деменцията е трудна, но в нея все още има радост. Важно е да не рисуваме толкова негативна картина около деменцията. Ние продължаваме да се смеем. Все още има радост. Просто изглежда по различен начин“, добави тя.

Източник: PEOPLE    
Брус Уилис фронтотемпорална деменция Ема Хеминг Уилис грижа за болни здравословно състояние актьорство семейна подкрепа афазия осведоменост живот с деменция
