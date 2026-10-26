Румъния разкри мрежа за саботажи от Русия

Р умънската разузнавателна служба съобщи днес, че е разкрила мрежа са саботажи, координирана от Русия, предаде „Ройтерс“.

Румънското разузнаване уточни, че групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния в близост до държавно предприятие от отбранителната промишленост.

Русия саботира оръжейни заводи в Европа, включително в България

„Координаторите в Руската федерация са възложили широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес“, разкрива разследването.

Русия многократно е отричала обвиненията в саботажни действия в Европа, припомня „Ройтерс“.