Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

Ш офьор е задържан след катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен Мариана Цветкова.

Сигнал за катастрофата е получен тази вечер в 17:22 часа в полицията в Плевен. По предварителна информация 39-годишен водач на лек автомобил, придвижващ се от Ясен към Плевен, при изпреварване е изгубил контрол над управлението. Колата се е поднесла и се е блъснала странично в изпреварвания автомобил, управляван от 52-годишен. Ударът е бил толкова силен, че е преобърнал колата на 52-годишния по таван на пътя. При инцидента няма пострадали, допълни Цветкова.

На мястото на катастрофата незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция". Извършената проба за алкохол на 39-годишния е показала над 1.2 промила, което е престъпление по смисъла на Накзателния кодекс, уточни Цветкова. Издаден е талон за медицинско изследване. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Извършват се огледи, каза още говорителят на полицията в Плевен.