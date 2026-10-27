Любопитно

Науката в търсене на душата: Нов обрат в най-голямото изследване на прераждането в света

Учени от Университета във Вирджиния откриха невероятна закономерност при деца, съобщаващи спомени от минали животи

27 октомври 2026, 06:33
Науката в търсене на душата: Нов обрат в най-голямото изследване на прераждането в света
Източник: iStock

Н ад 30 процента от хората в САЩ вярват в прераждането - концепцията, че след смъртта човек отново се ражда в този свят. Въпреки че липсват твърди научни доказателства за това какво се случва с нашето съзнание, феноменът от десетилетия е обект на сериозни академични изследвания.

Още от 60-те години на миналия век изследователи от Отдела за възприятийни изследвания (Division of Perceptual Studies) към Университета във Вирджиния събират и анализират хиляди необичайни случаи на т.нар. „спомени за минали животи“ (CORT) - предимно при деца, които описват детайли и факти от живота на вече починали непознати хора.

Днес тяхната база данни е най-голямата по рода си в света, а нов аналитичен доклад разкрива смайваща закономерност, която учените не могат да обяснят с познатите психологически и социални модели.

Трагична смърт = по-бързо прераждане?

Проучването, публикувано в научното списание Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, анализира 1 678 проверени случая. При тях изследователите са успели да идентифицират реалното починало лице, чиито биографични данни напълно съвпадат с разказите на децата.

Анализът показва, че средният времеви интервал между смъртта на предишния човек и раждането на детето е 16 месеца.

Голямата изненада обаче идва от начина, по който е настъпила смъртта: Колкото по-внезапна, неочаквана или насилествена е била смъртта на починалия (злополука, убийство, внезапен медицински срив), толкова по-кратък е бил интервалът до раждането на новото дете.

При случаите с внезапна кончина паузата пада до едва 12 месеца - съкращаване с над 43% спрямо случаите, при които смъртта е била очаквана (например след продължително боледуване).

„Това е най-голямото системно проучване на времевите модели при съобщавани спомени от минали животи. Индивидуалните случаи винаги оставят място за скептицизъм, преувеличение или фантазия, но подобни математически модели в хиляди случаи са изключително трудни за отхвърляне“, заявява водещият автор на изследването д-р Саида Садехи. 

Факторът, който науката не може да обясни

Изследователите са проверили дали моделът не се дължи на религиозни вярвания, културни традиции, социален статус или психологически натиск от страна на родителите. Резултатите показват, че закономерността остава напълно непроменена - и дори е по-силна при семейства, чиято религия изобщо не подкрепя прераждането.

„Резултатите категорично отхвърлят тезата, че социалните или религиозните вярвания са причина за този феномен“, допълва социалният психолог Филип Козолино.

Интересен факт е, че редица древни традиции - включително хиндуистки, будистки и индиански вярвания - гласят, че внезапната или преждевременна смърт оставя „недовършена работа“, силни емоционални привързаности и нереализирани намерения, които тласкат душата към по-бързо прераждане.

Учените подхождат с необходимата академична предпазливост и подчертават, че това изследване не е пряко доказателство за съществуването на метафизичен свят. Всички те обаче са съгласни с едно:

„Моделът в данните е напълно реален и не може да бъде обяснен с нито един познат за науката психосоциален механизъм. И това е предостатъчна причина да продължим да търсим отговори, а не да обръщаме гръб“, обобщава д-р Садехи.

Източник: sciencealert    
прераждане минали животи научно изследване съзнание внезапна смърт психология спомени от минал живот Университет във Вирджиния необясним феномен деца
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Арктически студ идва към България: Чака ли ни сняг още в началото на ноември?

Арктически студ идва към България: Чака ли ни сняг още в началото на ноември?

Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година

Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година

КАТ с нови правила: Кои огледи отпадат и какво се променя при регистрацията на автомобили

КАТ с нови правила: Кои огледи отпадат и какво се променя при регистрацията на автомобили

САЩ ще разположат догодина първата си атомна подводница в Австралия

САЩ ще разположат догодина първата си атомна подводница в Австралия

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Искате G-класа пикап с 900 „коня“ Brabus има една такава ракета точно за вас

Искате G-класа пикап с 900 „коня“ Brabus има една такава ракета точно за вас

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 11 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 12 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 11 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тейлър Суифт бе приета в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил

Тейлър Суифт бе приета в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил

Любопитно Преди 9 минути

14-кратната носителка на „Грами“ беше удостоена с престижното признание в Music City Center, превръщайки се в най-младия член на випуск 2026

Кой ще наклони везните на балотажа: Избирателите на Радев, ГЕРБ и ДПС са ключови

Кой ще наклони везните на балотажа: Избирателите на Радев, ГЕРБ и ДПС са ключови

България Преди 17 минути

Данните на „Тренд“ показват различия във вота според възрастта, образованието и местоживеенето. Преди втория тур основният въпрос е кои кандидати ще успеят да мобилизират повече избиратели

Израел гласува за парламент за първи път след атаката на „Хамас“ от 7 октомври

Израел гласува за парламент за първи път след атаката на „Хамас“ от 7 октомври

България Преди 1 час

Около 7,3 милиона избиратели могат да гласуват за нов Кнесет

Йордания твърди, че е ударила скривалища на екстремисти в Сирия

Йордания твърди, че е ударила скривалища на екстремисти в Сирия

Свят Преди 1 час

Въздушните удари са отнели живота на осем души, сред които три деца

Снимка от въздуха на окупирания от Русия град Олешки

Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

Свят Преди 2 часа

Локалното примирие е в сила от 3:00 ч. българско време. Целта е да се подготви хуманитарна операция за около 2000 души, блокирани без достъп до храна и лекарства

Този кадър показва изпепелени автомобили в двора на жилищна сграда в руския град Белгород след украинска ракетна атака

Смъртоносна руска атака срещу Киев - ударени са жилищни сгради и метро

Свят Преди 2 часа

Президентът Володимир Зеленски съобщи за загинали и пострадали при атаки срещу образователно учреждение, парк, жилищни сгради и метростанция

Флавио Болсонаро

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

Свят Преди 2 часа

Съдът и полицията засега не са коментирали случая

Учените с разкритие за динозавъра вегетарианец, който приличал на Франкенщайн

Учените с разкритие за динозавъра вегетарианец, който приличал на Франкенщайн

Любопитно Преди 2 часа

Той е имал най-дългите и страховити нокти в историята на Земята, но е бил кротък вегетарианец. Учените разкриват тайната на динозавъра, чието тяло прилича на сглобено от жираф, ленивец и панда

Кошмарът на невинния: Как ДНК грешка за малко не прати бездомник на смъртно наказание

Кошмарът на невинния: Как ДНК грешка за малко не прати бездомник на смъртно наказание

Любопитно Преди 2 часа

Историята на Лукис Андерсън разкрива опасността от „трансфер на ДНК“ - феномен, който може да рамкира всеки невинен човек

Полетът ви закъснява? 5 грешки на летището, които да избягвате на всяка цена

Полетът ви закъснява? 5 грешки на летището, които да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Полетът ви е отложен? Ето 5 основни грешки, които пътниците правят докато чакат на летището, и как да защитите правата и портфейла си при неочаквано закъснение

НИМХ с предупреждение за вторник: Валежи, гръмотевици и студ

НИМХ с предупреждение за вторник: Валежи, гръмотевици и студ

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Украйна и Молдова подписаха споразумение за военно сътрудничество

Украйна и Молдова подписаха споразумение за военно сътрудничество

Свят Преди 10 часа

Украйна също така е предложила на Молдова да разшири участието си в коалицията за разминиране

Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

Шофьор е задържан след като блъсна и обърна кола на край Плевен

България Преди 10 часа

На мястото на катастрофата незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция"

Страх на самолет в САЩ, приземиха го, подозират опит за отвличане

Страх на самолет в САЩ, приземиха го, подозират опит за отвличане

Свят Преди 11 часа

На борда е имало 150 пътници и шестима членове на екипажа

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

Свят Преди 11 часа

Парите са били иззети на 9 януари 2026 г. на летище „Анри Коанда“ от лице, пристигащо от Дубай

Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София

Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София

Свят Преди 12 часа

Двамата са били изправени пред Районния съд в Дуисбург

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg
1

Ранни прогнози за ноемврийски сняг

sinoptik.bg

Гримьорът на Dior разкри тайната на перфектния грим: Всичко започва с масаж на лицето

Edna.bg

Ваня Щерева: „Коя беше ти“ e разказ за провалите, недоверието и любовта

Edna.bg

Микробус блъсна мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg

Рязко застудяване в началото на ноември, възможни са снеговалежи

Nova.bg