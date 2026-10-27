Смъртоносна руска атака срещу Киев - ударени са жилищни сгради и метро

Руска ракетна атака порази образователно учреждение, парк, жилищни сгради и метростанция в Киев, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По първоначални данни има загинали и ранени, но точният им брой не е известен. Спасителните операции продължават.

Зеленски заяви, че забавянето на помощта за украинската противовъздушна отбрана увеличава уязвимостта на градовете и селата към нови атаки.

‼️🇺🇦💥Hell in Kiev: A powerful ballistic strike was launched. ➖"The situation in Kiev during the ballistic attack was simply hellish," according to enemy sources. https://t.co/OuPU0jZG5E — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇮🇪 (@SMO_VZ) October 27, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че има "жертви и ранени" при руска ракетна атака срещу образователно учреждение, парк, жилищни сгради и станция на метрото в Киев, предаде Ройтерс.

"За момента не знаем точния им брой, но за съжаление има жертви. Има и ранени. В ход са спасителни операции", написа Зеленски в Телеграм и добави: "Точно при такива условия заплахата е постоянна и ударите срещу нашите градове и села могат да дойдат във всеки един момент, а изкуствените забавяния в помощта за противовъздушната отбрана на Украйна помагат на терора".

Припомняме, че късно вечерта в понеделник украинската столица Киев беше подложена на масирана руска ракетна атака, която отне живота на поне един човек и рани десетки други. Ударите са засегнали изцяло цивилна инфраструктура, включително жилищни сгради, университет, метростанция и лечебни заведения, засилвайки призивите на украинското ръководство за спешно ускоряване на доставките на противовъздушна отбрана.

Поредица от силни експлозии разтърсиха града, като според очевидци, цитирани от BTA World, е било прекъснато и електроснабдяването в райони на левия бряг на река Днепър. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в своя канал в Telegram, че атаката е била извършена с балистични ракети, като потвърди за един загинал и десет ранени.

"Това е умишлено преценена атака"

Удари по жилищни сгради, университет и метростанция

Сред поразените обекти е метростанция в Деснянски район, която по време на въздушни тревоги се използва като убежище от мирни жители. Според информация, цитирана от Focus News, ракета е поразила и жилищна сграда, като се предполага, че под развалините може да има затрупани хора. Украинската държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че тялото на загиналия е открито до силно повредена жилищна сграда, информира БГНЕС.

Щети са нанесени и на образователно учреждение, както и на студентски общежития на Държавния университет по търговия и икономика. Взривовете са изпочупили прозорците и на две лечебни заведения в Днепърски район, но според кмета Кличко лекари и медицински персонал не са пострадали.

Двама убити при руска ракетна атака срещу Киев

Човешката цена: Студенти и спасители сред пострадалите

Повечето от ранените са студенти, намирали се в близост до общежитията по време на атаката. По данни на кмета Кличко, цитирани от БГНЕС, девет от десетте ранени са настанени в болница, като трима от тях са в тежко състояние. Сред пострадалите има и двама служители на спешните служби, които са били ранени, след като се притекли на помощ на мястото на един от ударите, съобщи кметът.

В по-ранна публикация, отразена от БГНЕС, Зеленски е посочил, че Украйна чака одобрение за доставки на важни ракети. „По-специално, вече близо месец чакаме г-н Хегсет да одобри ракетите за системите Patriot и NASAMS. Възложих на нашия екип отново да повдигне въпроса пред американската страна“, се казва в съобщението, цитирано от медията. Тази атака за пореден път илюстрира постоянната заплаха за цивилното население и критичната нужда на Украйна от модерни системи за защита на небето си, както съобщи и БНТ.