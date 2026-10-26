Загадката на Лох Нес: Наблюденията на чудовището се удвояват, но науката остава скептична

Регистърът на чудовището от Лох Нес е получил 15 сигнала за предполагаеми наблюдения през 2026 г. досега, повече от двойно спрямо шестте за цялата 2025 г.

Туристи описват тъмни обекти с размери до около 6 метра, но ДНК изследване на езерото не открива доказателства за праисторическо влечуго, а допуска възможността за гигантски змиорки.

Легендата за Неси датира поне от 565 г. и продължава да привлича туристи, въпреки че съществуването на чудовището не е научно доказано.

Loch Ness Monster sightings more than double since last year - but not everyone is convinced prehistoric legend is real https://t.co/GfZkRfq6X5 https://t.co/aPDLSiOXxB — New York Post (@nypost) October 26, 2026

Броят на предполагаемите наблюдения на чудовището от Лох Нес расте, съобщава New York Post.

Според „официалните“ данни за чудовището сигналите за появата на Неси са се увеличили повече от два пъти спрямо миналата година, въпреки че до края на тази година остават още малко повече от два месеца.

Регистърът на официалните наблюдения на чудовището от Лох Нес е приел 15 сигнала за Неси досега през 2026 г., при едва шест за цялата 2025 г. Това е поредният тласък за легендата, която от векове кара вярващите в нея да наблюдават най-прочутото езеро в Шотландия в търсене на мистериозното същество.

През последното десетилетие в регистъра са отбелязани над 1180 предполагаеми наблюдения на чудовището в шотландското езеро, показват данните.

Последният „приет“ сигнал за появата на чудовището от Лох Нес е от 21 август и е подаден от Феликс Тикемайер, турист от Германия. Той разказал, че е забелязал същество с дължина около 6 метра, което изплувало на повърхността на приблизително 300 метра от брега малко преди обяд.

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„Обектът беше черен, изплува на повърхността, остана там около 20 секунди и след това отново изчезна“, се посочва в регистъра за приетия сигнал.

„Плуваше близо до повърхността и изглеждаше, че има глава“, се уточнява в описанието.

Също през август туристката Джоселин Бойс, която живее в Барселона, заявила, че тя и семейството ѝ са видели „тъмна, почти черна форма, наподобяваща могила, която се подаваше над водната повърхност“. Те наблюдавали обекта от площадка за наблюдение при замъка Ъркхарт.

Норберт Кавка от Малта съобщил, че в продължение на 15 минути наблюдавал нещо, което плувало срещу течението близо до Форт Огъстъс. Обектът се показвал и отново потъвал във водата като „много голяма змиорка“.

През 2019 г. изследователи, ръководени от учени от новозеландския Университет в Отаго, взели проби за ДНК от водата в езерото. Анализът открил ДНК от змиорки почти навсякъде, където били взети проби, но не установил следи, които да подкрепят хипотезата за праисторическо морско влечуго.

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„Данните ни не разкриват размера им, но огромното количество генетичен материал означава, че не можем да изключим възможността в Лох Нес да има гигантски змиорки“, заяви тогава генетикът Нийл Гемъл, цитиран от списание People.

Но не всички са убедени, че увеличаването на сигналите заслужава доверие.

„Чудовищата от Лох Нес не се забелязват при бурно вълнение, те се виждат, когато водата е спокойна и гладка“, твърди Ейдриън Шайн, който се определя като експерт и изследва загадката от 53 години. Той излага тезата си в новата си книга A Naturalist’s View of the Loch Ness Enigma („Погледът на естествоизпитателя към загадката на Лох Нес“).

Легендата датира най-малко от 565 г., когато се смята, че ирландският мисионер свети Колумба се е натъкнал на чудовище в река Нес.

Днес легендарното същество привлича туристически приходи от около 55 милиона долара годишно за региона, сочат различни оценки.