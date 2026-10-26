НАП установи неиздаване на касови бележки в павилион в УНСС

И нспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП установиха масово неиздаване на касови бележки при проверка в павилион, намиращ се на територията на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Контролните действия са започнали с покупка по метода „таен клиент“, при която след плащане на стоката, не е бил издаден фискален бон. При проведеното скрито наблюдение в търговския обект фискалните инспектори са констатирали още четири случая на неиздаване на касова бележка.

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След като са се легитимирали, проверяващите са изискали отчетите от програмния продукт, проверили са наличностите в касата и са сравнили сумите, маркирани на касовия апарат. Според справка от фискалното устройство, оборотът в обекта е 1,50 евро, а наличността в касата е възлизала на над 630 евро. В павилиона служителите на НАП са намерили и два тефтера, в които подробно са били описани реалните обороти. Тези суми съвпадали с отчетите в счетоводната програма на обекта, но съществено се разминавали с маркираните на касовия апарат.

За установените нарушения може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“ за срок от 30 дни.

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От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката.