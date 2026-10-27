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Полетът ви закъснява? 5 грешки на летището, които да избягвате на всяка цена

Полетът ви е отложен? Ето 5 основни грешки, които пътниците правят докато чакат на летището, и как да защитите правата и портфейла си при неочаквано закъснение

27 октомври 2026, 06:31
Полетът ви закъснява? 5 грешки на летището, които да избягвате на всяка цена
Източник: iStock

У сещането да седите на изхода за излитане и да чуете онази неизбежна и изнервяща фраза: „Вашият полет закъснява“, е познато на всеки пътешественик. Внезапно плановете ви се променят, часът на пристигане се отлага, а в главата ви започват да се въртят сценарии за изпуснати връзки и объркани дни.

В такива моменти е лесно човек да поддаде на паниката или раздразнението. Начинът, по който оползотворите тези часове обаче, може да ви спести много главоболия и излишни разходи. Ето 5 неща, които никога не трябва да правите, когато полетът ви закъснее:

1. Не напускайте летището, без да проверите всички опции

Когато закъснението е голямо, изкушението да излезете навън за дълъг обяд в градски ресторант или дори да се приберете у дома (ако живеете наблизо) е голямо. Графиците обаче могат да се променят светкавично, а връщането през секюрити проверката може да ви коства изпускането на внезапно излетял самолет. Винаги проверявайте актуалния статус с авиокомпанията, преди да мръднете от терминала.

2. Не пренебрегвайте съобщенията от авиокомпанията

Много пътници разчитат единствено на информационните табла на летището. Авиокомпаниите обаче често изпращат актуализации за промяна на изхода (гейта), нови часове на излитане или опции за презаписване директно през своите приложения, имейли или текстови съобщения. Уверете се, че данните ви за контакт са актуални и следите известищата.

3. Не купувайте нов билет, преди да проверите правата си

Ако закъснението застрашава графика ви, незабавното купуване на нов билет за друг полет изглежда като лесно решение. Така обаче рискувате да дадете пари за изцяло нов билет, докато авиокомпанията е длъжна да ви предложи безплатно презаписване или друга помощ съгласно правилата си. Първо разговаряйте с представител на авиокомпанията.

4. Не приемайте автоматично, че ще получите хотел или компенсация

Не разчитайте сляпо, че всяко закъснение автоматично ви осигурява безплатна нощувка в хотел или солидно обезщетение. Всичко зависи от причината за закъснението (например дали е метеорологична или техническа) и регламентите на съответната страна или превозвач. Попитайте изрично персонала какво ви се полага (храна, напитки или настаняване) и пазeте всички касови бележки, ако се наложи да харчите собствени пари.

5. Не забравяйте за следващите връзки и резервации

Закъснелият полет рядко засяга само крайната точка. Ако имате прикачване на друго летище, трансфер с кола или резервация за хотел в дестинацията, тези ангажименти също са под риск. Свържете се своевременно с хотелите или другите транспортни компании, за да ги предупредите, и проверете с авиокомпанията дали следващият ви полет е част от същата резервация, за да бъдете защитени.

Източник: TOI    
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