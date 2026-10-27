НИМХ с предупреждение за вторник: Валежи, гръмотевици и студ

П редупреждение за опасно време е обявено в части от България за вторник, 27 октомври, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е от първа степен – жълт код за значителни валежи и важи за областите Силистра и Добрич.

И в двете области ще бъде облачно и дъждовно. Очакват се значителни валежи с количества до 30-35 mm.

При жълт код за интензивни валежи от дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Областите с предупрждение за опасно време за вторник, 27 октомври Източник: НИМХ

Прогноза за вторник, 27 октомври

През нощта над по-голямата част от страната ще е облачно, на места с превалявания от дъжд. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще е в западните райони. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана, в София - около 3°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще остане без съществена промяна.

Във вторник облачността ще е по-често значителна. В източната половина от страната на много места ще вали, а на отделни места в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, в София - около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите от източната половина от страната, а след обяд и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около -2°.

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие, където и ще прегърми. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 27 октомври Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 26 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 32 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 30 мин. и изгрява в 17 ч. и 51 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

Прогнозата за сряда и четвъртък

В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време. През първия ден в Северна България валежите ще продължат, ще се предимно слаби, все още повече като количество в отделни райони на североизток.

В четвъртък слаби валежи от дъжд ще има на места в Северна и Източна България. Вятърът ще отслабне още малко, ще се запази със западна компонента, в четвъртък в източните райони отново ще се усили, ще е от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, в източните райони до 10°, а максималните - между 11° и 16°, в четвъртък – с 1-2 градуса по-високи.