Ще почиват ли учителите на 2 ноември?

2 ноември 2026 г. ще бъде неприсъствен ден за всички учебни заведения в България.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ се позовава на Кодекса на труда, според който първият работен ден след официален празник, съвпаднал с почивен ден, е неприсъствен.

Учителите и останалите служители в образователната система не трябва да подават заявления за платен годишен отпуск за 2 ноември, се посочва в становището на синдиката.

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2 ноември 2026 г. е неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната, а учителите и останалите служители в образователната система не трябва да подават заявления за платен годишен отпуск. Това се посочва в становище на юридическата къща на Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“.

Причината е, че тази година 1 ноември – Денят на народните будители, се пада в неделя.

От синдиката се позовават на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, според който, когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

В становището се подчертава, че Денят на народните будители е официален празник, който е обявен за неприсъствен за всички учебни заведения.

"Следователно 2 ноември (понеделник) е първият работен ден след 1 ноември – Деня на народните будители, който е в неделя, и в съответствие с разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от КТ, 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения“, посочват от синдиката.

От организацията са категорични, че работниците и служителите в образователната система не следва да подават заявления за платен годишен отпуск за този ден.

Становището е изготвено във връзка с прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда за Деня на народните будители през 2026 г.