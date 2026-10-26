ООН обвини Русия във военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Р уските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, заявиха представители на ООН по правата на човека, предаде ДПА.

В доклад на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Независимата международна комисия за разследване на нарушенията в Украйна описва продължили години наред систематични атаки срещу топлоцентрали, електропроводи, газови съоръжения и други видове енергийна инфраструктура.

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"Комисията стигна до заключението, че руските власти са извършили военни престъпления чрез умишленото насочване на атаки срещу граждански обекти, както и престъпления срещу човечеството чрез други нехуманни действия", се посочва в доклада на ООН.

В доклада се отбелязва, че миналата зима хиляди домакинства са били принудени да се справят със студа без отопление, а милиони хора са били засегнати от прекъсвания на тока. В него се посочва, че студът има отрицателни последици върху физическото и психическото здраве на населението.

"С настъпването на новия студен сезон атаките отново се засилиха и съществува сериозно безпокойство за живота и здравето на гражданите", подчертават от Комисията на ООН.

Комисията, създадена от Съвета на ООН по правата на човека, също така обвинява Москва в трафик на хора във връзка с вербуването на чуждестранни бойци.

"По-голямата част от вербуваните са били убити или са изчезнали, а другите са били ранени или пленени", пише в доклада.

Според украински данни повече от 28 000 чуждестранни граждани от над 130 държави са сключили договори с армията на Русия от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

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По-рано днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии обвини Израел в извършването на престъпления срещу човечеството от категория "изтребление" на Западния бряг, едновременно с извършването на "геноцид" срещу палестинците в Газа, отбелязва "Франс прес".

"Израелските власти и сили са извършили престъпленията срещу човеството "изтребление", "изтезание", "изнасилване", наред с други форми на сексуално насилие, на Западния бряг, както и "преследване", и в същото време "продължават да извършат актове на геноцид", пише в доклада.