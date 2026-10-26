Свят

Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители

Предложението касае служители, заемащи длъжности до ниво вицепрезидент включително

Николай Киров Николай Киров

26 октомври 2026, 20:37
Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители
Източник: БГНЕС

Т ехнологичният гигант Microsoft предлага програми за доброволно напускане срещу обезщетение на около 60 000 свои служители, или приблизително една четвърт от персонала си.

Компанията се стреми да намали разходите си, докато инвестира огромни средства в изкуствен интелект.

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Право да се възползват от предложението ще имат служители от определени екипи в САЩ, Канада, Индия и Великобритания, заемащи длъжности до ниво вицепрезидент включително, уточни говорител на Microsoft.

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Някои категории служители обаче няма да бъдат обхванати от програмата, включително част от работещите в центровете за данни, продажбите и маркетинга.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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