Страх на самолет в САЩ, приземиха го, подозират опит за отвличане

С амолет на американската авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс“, пътуващ за Ню Джърси, беше върнат в Лас Вегас, след като стюардеса забелязала пътник да изпраща съобщения, в които говорел за отвличане на самолета. Инцидентът е станал в събота вечерта, 24 октомври, а Федералната авиационна администрация на САЩ разследва случая.

Полет 1681 е изпълняван с „Боинг“ 737, на борда на който е имало 150 пътници и шестима членове на екипажа. Самолетът излетял от международното летище „Хари Рийд“ в Лас Вегас и се насочил към международното летище „Нюарк Либърти“ в щата Ню Джърси.

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По информация на „Ню Йорк Таймс“ стюардеса забелязала съобщенията на телефона на пътника и незабавно уведомила пилотите. Екипажът предприел предпазни мерки и обезопасил пилотската кабина, след което решил да върне самолета на летището, от което е излетял.

В разговор с авиодиспечерите пилотът обяснил причината за решението. По думите му стюардесата видяла, че пътникът пише съобщения за отвличане на самолета, след което екипажът преминал в режим на повишена сигурност.

Пилотът уточнил, че мъжът не знаел, че съобщенията му са били забелязани, и не оказвал съпротива. Самолетът трябвало да остане във въздуха известно време, преди да се върне безопасно в Лас Вегас.

От Федералната авиационна администрация са потвърдили, че самолетът се е приземил безопасно около 23:05 часа местно време в събота, след като екипажът съобщил за инцидент с пътник. Авиокомпанията също заявила, че полетът е бил върнат заради потенциален проблем със сигурността.

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След кацането пътниците били свалени от самолета, а машината била проверена. Не се съобщава за пострадали. Заради инцидента полетът бил отложен за следващата сутрин, тъй като екипажът достигнал допустимото време за работа. Пътниците били прехвърлени на друг полет до Нюарк.

По последна информация полицията в Лас Вегас е установила самоличността на заподозрения като 25-годишния Данте Милн. Той е бил задържан без инциденти и обвинен в отправяне на заплаха, свързана с терористичен акт. След като внесъл гаранция, е бил освободен до явяването си пред съда. Разследването продължава.