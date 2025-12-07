Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

К рал Чарлз и кралица Камила внасят празнично настроение през този сезон.

Кралската двойка представи годишната си коледна картичка, която включва снимка на 77-годишния монарх и 78-годишната Камила, заснета по повод 20-ата им годишнина от сватбата по-рано тази година.

Фотографията, дело на Крис Джаксън, показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април.

Кралица Камила е облечена в елегантна бяло-бежова рокля-палто, допълнена с брошка с момина сълза. Крал Чарлз позира в син костюм на райета.

„Желаем ви много щастлива Коледа и Нова година“, гласи посланието, което кралската двойка е написала в картичката. Снимката, използвана за коледното издание за 2025 г., е същата, която Чарлз и Камила споделиха по-рано тази година, за да отбележат своята 20-годишнина.

Два дни преди юбилея им на 9 април, те публикуваха снимки до Нероновия клон на Аква Клаудия – древен римски акведукт.

Крал Чарлз и кралица Камила придружиха кадрите с лично съобщение: „С началото на първото ни посещение в Италия като крал и кралица, ние с нетърпение очакваме да отпразнуваме двадесетата си годишнина от сватбата на такова специално място – и с толкова прекрасни хора! А сега, Рим и Равена!“ Те подписаха бележката като „Чарлз Р.“ (с инициал, означаващ латинската дума за „крал“ – rex) и „Камила Р.“ (от regina, „кралица“).

Двойката, която се озова в центъра на общественото внимание, след като беше разкрито, че са имали афера по време на брака на крал Чарлз с принцеса Даяна, сключи брак през 2005 г.

Събитието бе гражданска церемония близо до замъка Уиндзор (извън пределите на кралската резиденция) с участието на едва 28 гости, сред които синовете на краля – принц Уилям и принц Хари, както и децата на Камила от брака ѝ с Андрю Паркър Боулс – Том Паркър Боулс и Лора Лопес. През април тази година Чарлз и Камила отбелязаха две десетилетия брак с публикация в Instagram, включваща видеоклип с кадри от сватбата им през 2005 г., моменти от световни турнета и участия в събития във Великобритания.

„20 щастливи години!“, написаха от канцеларията на краля към видеото, настроено на мелодията на „How Sweet It Is (To Be Loved by You)“ на Джеймс Тейлър, придружено от емоджи с бяло сърце.

Камила също отбеляза юбилея, говорейки пред репортери в Рим. „Двайсет години, кой би повярвал, че са 20 години? Каква е тайната? Не знам… ами… предполагам, че е просто нещо като приятелство“, каза тя пред списание Hello!.

И други членове на кралското семейство отбелязаха празничния сезон тази седмица. На 5 декември Кейт Мидълтън беше домакин на годишната си коледна служба „Заедно на Коледа“, на която присъстваха съпругът ѝ принц Уилям, на 43 години, и трите им деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.).

Сред присъстващите бяха и Зара Тиндал със съпруга си Майк Тиндал, лорд Фредерик Уиндзор и съпругата му Софи Уинкелман с дъщерите им – 12-годишната Мод и 9-годишната Изабела, както и Софи, херцогинята на Единбург.