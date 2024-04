Крал Чарлз III възобнови публичните си изяви (ВИДЕО)

Т ълпи от доброжелатели посрещнаха крал Чарлз III при първата му официална публична поява, откакто е диагностициран с рак, след като лекарите заявиха, че са "много окуражени" от напредъка на лечението му, предаде АФП.

Британският държавен глава и съпругата му, кралица Камила, разгледаха Центъра за ракови заболявания Macmillan на Университетската колежанска болница в центъра на Лондон, който диагностицира и лекува широк спектър от ракови заболявания.

75-годишният Чарлз е патрон на организациите Cancer Research UK и Macmillan Cancer Support, а 76-годишната Камила е президент на Maggie's, друга благотворителна организация за подкрепа на рака.

Двойката се усмихваше и махаше на тълпите, преди да влезе вътре, за да се срещне с медицински специалисти, пациенти и техните семейства.

Чарлз преустанови повечето си задължения през февруари, след като ракът беше открит, докато той се лекуваше от увеличена простата през предходния месец. Точното естество на рака му не беше оповестено.

King Charles is presented with flowers and presents the young girl with a present in exchange. A Buckingham Palace tote bag with a gift inside. Queen Camilla presents the little boy with a gift as well as he presents her with flowers. I hope this is a new tradition. pic.twitter.com/24z4SuF3T2