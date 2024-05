Художникът на портрета на крал Чарлз смята, че не всички ще харесат "огнената" картина

Х удожникът, автор на новия портрет на краля, казва, че езикът на тялото на Чарлз се е променил, след като е бил коронясан за монарх - и признава, че не всеки може да хареса "огнената" му картина.

Първият официален портрет на краля е поръчан през 2020 г. в чест на 50-годишния юбилей на тогавашния принц на Уелс като член на The Drapers' Company.

King Charles' portrait painter Jonathan Yeo admits not everyone will like the 'fiery' painting - and says monarch made no mention of his cancer diagnosis during their sitting https://t.co/qEeOjhrovs pic.twitter.com/Um66X9ILZi — Daily Mail Online (@MailOnline) May 15, 2024

Известният художник Джонатан Йео прави четири сесии в продължение на няколко години, като започва, когато Негово Величество е принц на Уелс през юни 2021 г. в Хайгроув, а по-късно в Кларънс Хаус.

Говорейки за рисуването на Чарлз преди и след възкачването му на трона, Йео каза: "Когато той стана крал по средата на рисуването, това в известен смисъл я направи по-интересна. Успях да видя промяната в езика на тялото. Понякога се говори за тези неща метафорично, но да видиш видимо как някой расте и се чувства по-удобно в себе си е наистина интересно.“

Крал Чарлз представи първия си официален портрет след коронацията

Йео също така казва, че не е знаел за диагнозата рак на краля по време на последната има среща за картината. Тя се е състояла през ноември 2023 г. в Кларънс Хаус.

Говорейки за това как ще бъде приет портретът, той каза: "Винаги има хора, които не са съгласни с теб за това как да рисуваш тези неща. Хората може да не са съгласни с начина, по който съм го направил, но той е малко по-различен от другите кралски портрети, които съм виждал.“

Йео каза, че яркочервените цветове са част от това, като обясни: "Играех си с идеята за мистицизъм. Все още вярваме в идеята, че кралското семейство е малко по-различно от нас по някакъв начин".

King Charles recently revealed his first official portrait since his coronation. The portrait is by Jonathan Yeo. 🎨https://t.co/BkQSIwyJU2 — ClutchPoints Entertainment (@ClutchpointsEnt) May 15, 2024

Вчера по време на откриването художникът говори и за пеперудата на портрета, която отразява "метаморфозата" на Чарлз от принц в крал по време на процеса - а монархът се пошегува, че е хубаво да знае, че е хризантема.

Йео каза: "За мен беше привилегия и удоволствие да получа поръчка от The Drapers' Company да нарисувам този портрет на Негово Величество краля, първият, който ще бъде открит след коронацията му.

"Когато започнах този проект, Негово Величество Кралят все още беше Негово Кралско Височество Принцът на Уелс и подобно на пеперудата, която нарисувах, носеща се над рамото му, този портрет еволюира с промяната на ролята на обекта в нашия обществен живот."

Портретът ще бъде изложен публично в продължение на един месец в галерия "Филип Молд" в Лондон от този четвъртък до 14 юни. Входът е свободен.

Йео е един от водещите световни художници на портрети, сред чиито обекти са индустриалният дизайнер сър Джони Айв, телевизионният водещ сър Дейвид Атънбъро и активистките Малала Юсафзай и Дорин Лорънс.

Той е направил и портрети на Никол Кидман, Джанкарло Еспозито, Денис Хопър, Идрис Елба и Сиена Милър, художниците Деймиън Хърст и Грейсън Пери, модела Кара Делевин и бившите световни лидери Тони Блеър, Дейвид Камерън, Хеле Торнинг-Шмит и Хуан Мануел Сантос.

The King has unveiled the first completed official portrait of himself since the coronation.. He is seen speaking to British artist Jonathan Yeo in this clip.#kingcharles #royals pic.twitter.com/5fYqlXSdBc — London Live (@LondonLive) May 15, 2024

Освен това Йео вече е изработвал поръчки за принц Филип и Камила.

Известен е както с традиционните, така и с експерименталните си портрети, а творбите му са излагани широко в музеи и галерии по целия свят. Понастоящем той е попечител на Националната портретна галерия.

