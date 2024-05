Крал Чарлз разкри, че е получил страничен ефект от лечението на рак

К рал Чарлз III разкри, че е получил страничен ефект от лечението, на което е подложен заради рака на простатата, с който бе диагностициран.

Кралят разкри, че има загуба на вкуса.

Той направи това признание по време на посещение в Хемпшир, докато разговаряше с ветеран, който преди това е бил подложен на химиотерапия за рак на тестисите.

Монархът на Великобритания се лекува от форма на рак и миналия месец получи разрешение от лекарите си да се върне към публичните си задължения.

Крал Чарлз III удостои с военно звание сина си, принц Уилям (ВИДЕО)

Преди първата си голяма поява във вторник след диагностицирането на рака, кралят официално предаде ролята на главен полковник на военновъздушния корпус на армията на принц Уилям.

Монархът и престолонаследникът бяха заснети да се усмихват, докато разговарят заедно по време на посещението си в Центъра на армейската авиация в Мидъл Уолъп, Хемпшир, в понеделник.

Това се случи, след като дворецът Кенсингтън публикува две снимки на принца на Уелс по време на предишни посещения във Военновъздушния корпус на армията.

🚁 Time flies! Looking back at the last two visits to @ArmyAirCorps in 1999 and 2008 ahead of today’s handover at Middle Wallop. pic.twitter.com/JUbFHxRZ6Q