Крал Чарлз III с официална визита в Кения (СНИМКИ)

Б ританският крал Чарлз Трети, който снощи пристигна в Кения, днес започва официално четиридневната си визита в африканската държава. Посещението е месец преди Кения да отпразнува през декември 60-годишната от независимостта си и да се раздели с миналото си на британска колония, предаде Франс прес.

