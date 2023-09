Крал Чарлз III започна държавното си посещение във Франция (СНИМКИ)

Б ританският крал Чарлз Трети пристигна във Франция за тридневно държавно посещение, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Той и президента Еманюел Макрон се надяват да обърнат страницата на годините на обтегнати отношения между двете страни.

The people of France 🇫🇷 who are staunchly Anti-Monarchist simply adore King Charles III. 🇫🇷❤️👑 pic.twitter.com/APdUOo7bAF

Британският крал и съпругата му пристигнаха на парижкото летище "Орли", където бяха посрещнати с почести от френската премиерка Елизабет Борн.

Очаква се кралската двойка да посети Триумфалната арка, където Чарлз Трети и Макрон ще положат венци на гроба на Незнайния войн и ще направят преглед на войските.

In Pictures: King Charles and Queen Camilla on state visit to France https://t.co/LKyuaI9qYo

Парижани изпитват смесени чувства за посещението, отбелязва Ройтерс. То показва "дълбоките исторически връзки, които обединяват нашите две страни", подчерта френското президентство, цитирано от АП.

Церемонията пред Триумфалната арка, на която ще бъдат изсвирени химните на двете страни, ще "отбележи общите саможертви на миналото и наследството на трайно сътрудничество", отбеляза Бъкингамският дворец.

В сряда крал Чарлз III отправи призив към Франция и Обединеното кралство да съживят отношенията си, президентът Еманюел Макрон беше домакин на британския монарх за бляскав банкет във Версайския дворец в първия ден от тридневното му посещение.

Посещението, което беше отложено от март поради бурните протести срещу пенсионната реформа, разтърсили Франция, има за цел да покаже статута на Чарлз като държавник малко повече от година след смъртта на неговата майка и предшественичка кралица Елизабет II. Но то също така дава шанс и на двете страни да покажат, че почти 120-годишната Entente Cordiale остава жива и здрава, въпреки понякога горчивото напрежение, създадено от излизането на Великобритания от ЕС.

Сред гостите на вечерята бяха светила, вариращи от британската рок легенда Мик Джагър, френският бивш мениджър на футболния отбор Арсенал Арсен Венгер и най-богатият човек в света, магнатът на луксозни стоки Бернар Арно, уточни АФП.

„Задължение на всички нас е да съживим нашето приятелство, за да сме сигурни, че е подходящо за предизвикателството на този 21-ви век“, каза Чарлз в своя тост. Въпреки че не спомена директно Брекзит, Чарлз напомни за „дългата и сложна история“ на двете страни.

„Нашите отношения, разбира се, не винаги са били съвсем ясни“, добави той в реч както на английски, така и на френски, макар и с акцент, но това впечатли домакините му. Но той изложи оптимистична визия за Entente Cordiale, пактът между двете съседки, който беше изкован през 1904 г., наричайки го "устойчив съюз".

Макрон от своя страна каза, че „въпреки Брекзит... знам, Ваше величество, че ще продължим да пишем част от бъдещето на нашия континент заедно, за да посрещнем предизвикателствата и да служим на общите каузите“.

King Charles III of the United Kingdom starts a three-day state visit to France to highlight the friendship between the two nations.



The trip was postponed in March amid protests against President Emmanuel Macron’s pension changes. https://t.co/gKQjnUIkbx