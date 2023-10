Крал Чарлз III скърби за "сърцераздирателните" загуби в Близкия изток

К ралят отправя горещ призив за религиозна толерантност и взаимно уважение на фона на "международните сътресения" в Израел и Газа.

В речта си в Mansion House, в лондонското Сити, той говори за "сърцераздирателните човешки жертви".

Кралят отдавна подкрепя изграждането на мостове между вероизповеданията, като нарича Обединеното кралство "общност на общностите".

Но той също така говори за значението на "способността ни да се смеем на себе си".

По-специално, той изтъкна собствените си проблеми с неизправни писалки.

Кралят призова за "ободряваща доза самоирония" и отбеляза значението на чувството за хумор като част от националния характер.

Кралят заяви, че това е особено важно в неговия случай, след "превратностите, с които се сблъсках през изминалата година с разочароващо неработещи химикалки".

Подписвайки се в книгата за посетители в Белфаст, той изглежда се разстрои от липсата на работеща писалка и беше чут да казва: "О, Боже, мразя това... Не мога да понасям това проклето нещо."

Обръщайки се към лорд-кмета и представителите на Лондонското сити, кралят призова за умерените сили на "цивилизоваността и толерантността, от които зависи нашият политически живот и по-широкият национален разговор".

Той предупреди срещу "злобата и ожесточението" на социалните медии с техния гневен екстремизъм и риска да се превърнем в "крещящо или обвиняващо общество".

Имаше специален призив за уважение между различните религии и култури - и след нападението на "Хамас" срещу Израел кралят разговаря с краля на Йордания Абдула II, израелския президент Исаак Херцог и главния равин Ефраим Мирвис.

Кралят призова за "пространство за отдих", което да позволи на хората "да мислят и говорят свободно", а споровете да бъдат "страстни, но не и яростни".

Един от първите му актове като крал беше да покани редица религиозни лидери в Бъкингамския дворец, каза той, и иска да "посвети живота си на това да защитава пространството за вярата".

В призива си за традиции на спокойствие и уважение кралят предупреди за разрушаването на обществените институции и обществените услуги и за заплахата от "демотивиращо обвинение" за работещите в тях.

King Charles III and Queen Camilla arrive to attend a dinner at Mansion House in London, to recognise the work of the City of London civic institutions and Livery Companies, the city's ancient and modern trade guilds.



The Queen is wearing a gown by Bruce Oldfield (worn in… pic.twitter.com/1aXzQ9sMVh