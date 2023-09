Историческа реч: Аплодираха Чарлз III на крака във френския Сенат

Б ританският крал Чарлз Трети произнесе днес на безупречен френски реч пред френския Сенат, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Агенциите отбелязват, че депутатите от горната камара на френския парламент са го аплодирали на крака.

King Charles III made history today as the first British Monarch to address French Parliament.



In a speech delivered in both French and English, he spoke of the ‘friendship and warm familiarity’ between the two countrieshttps://t.co/ne5rM6LY2M — Metro (@MetroUK) September 21, 2023

В речта си Чарлз Трети засегна темите за климата и войната в Украйна. Британският крал, известен със силните си екологични убеждения, предложи Франция и Великобритания да се ангажират с едно "Разбирателство за устойчивостта", с цел по-ефективна съвместна реакция на "глобалната извънредна ситуация, свързана с климата и биоразнообразието". В препратка към "Сърдечното разбирателство", подписано от двете държави през 1904 г., за да изгладят много големите си по онова време различия, той посочи "примера на миналото", за да "посрещнем огромните предизвикателства пред света около нас".

Чарлз Трети произнесе речта си, след като британският премиер Риши Сунак обяви вчера, че отлага редица ключови мерки в климатичната политика на страната. Тази стъпка беше посрещната с неодобрение в икономическите среди и дори сред управляващите консерватори, отбелязва АФП.

Крал Чарлз Трети пое пред френските депутати ангажимент да "направи всичко по силите си, за да укрепи жизненоважните отношения между Великобритания и Франция". Лондон винаги ще бъде един от най-близките съюзници на Париж и "заедно нашият потенциал е неограничен", подчерта той.

🇬🇧 King Charles III's speech to the French Senate during his three-day state visit to #France, aimed to show the underlying strength of cross-Channel ties.



FRANCE 24 reports on the British monarch's first visit to France as king 👇 pic.twitter.com/rCAI5DKHJ8 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 21, 2023

Британският монарх отбеляза и "непоколебимата решимост" на двете страни да видят "триумфа на Украйна".

Кралят добави, че след смъртта на майка му, кралица Елизабет Втора, той и семейството му са били трогнати от проявите на почит към нея в цяла Франция.

Депутатите аплодираха крал Чарлз Трети в продължение на над 90 секунди след края на речта му.

🔴 Live: King Charles III gives speech to lawmakers at French Senate https://t.co/ndb0cl1vSn pic.twitter.com/x6KWHCxSxm — FRANCE 24 – Europe (@EuropeF24) September 21, 2023

И двете страни се надяват тридневното държавно посещение да помогне за обръщане на нова страница след годините на напрежение, последвали Брекзита през 2020 г., отбелязва Ройтерс. Очаква се по-късно днес кралят и съпругата му Камила да посетят централния парижки пазар за цветя, кръстен на името на покойната кралица Елизабет Втора. След това те ще посетят катедралата Нотр Дам, в която се извършва ремонт след пожара през 2019 г. Чарлз Трети и Макрон са обсъждали в писма процеса по възстановяване на архитектурната забележителност.