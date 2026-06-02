Заловиха стотици дози фентанил в София

З аловиха стотици дози фентанил при съвместна спецакция на СДВР - сектор "Наркотици" и 3 РУ в София. Задържани са общо 11 души, сред които и двама криминално проявени мъже, известни с прякорите Гугутката и Джони, научи NOVA.

Акцията е проведена в кв. "Факултета", където при обиските и претърсванията са иззети и кристали.

Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

Фентанилът е синтетичен опиоиден аналгетик, разработен през 60-те години на XX век за медицинска употреба. Той се използва за овладяване на силна болка, включително при онкологични пациенти и след тежки хирургични операции. Веществото е с изключително силен ефект - приблизително 50 пъти повече от хероина и около 100 пъти повече от морфина.

През последното десетилетие фентанилът се превърна в основен фактор за опиоидната криза в Съединените щати, която започна да се разпространява по света. Освен легално произведения медикамент, на черния пазар широко се разпространява незаконно произведен фентанил, който често се смесва с други наркотици като хероин, кокаин или метамфетамин. Поради високата му концентрация дори много малки количества могат да причинят тежко отравяне или смърт вследствие на потискане на дишането.

Според здравните власти именно нелегалният фентанил е причина за десетки хиляди смъртни случаи от свръхдоза всяка година в Северна Америка.