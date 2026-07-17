Задържаха жена в София с десетки дози фентанил

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П ри съвместна операция на СДВР и Трето РУ е задържана 42-годишна жена без криминални прояви, у която са открити десетки дози фентанил. Това съобщи пред журналисти заместник-началникът на Трето районно управление комисар Станислава Тодорова, цитирана от "Фокус".

Случаят е продължение на разследване отпреди месец и половина. На 1 юни на същия адрес е арестуван и нейният брат, който в момента е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" за разпространение на наркотици.

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"Не за първи път сме на този адрес, като всеки път изземваме различни количества. На предходния брифинг отчетохме стотици дози фентанил, а сега - десетки. На този етап от досъдебното производство не можем да навлизаме в детайли", поясни комисар Тодорова.

Тя посочи, че от Община "Красна поляна" са предоставили на органите на реда багер, с който да се премахне постройка и незаконна ограда - висока, метална, а над нея и бодлива тел, които възпрепятстват влизането на полицията.

"Това е за печелене от тях време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от "Охранителна полиция" и "Криминална полиция" това нещо отново се случи - изхвърлиха материала в канала. Но колегите разбиха стената, извадиха тръбата и съответно наркотичното вещество", подчерта комисар Тодорова.

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Семейството освен фентанил, е разпространявало както хероин, така и марихуана.

Комисар Тодорова поясни, че с фамилията се работи от близо 3 г.