„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

З агубихме истински маестро, който завинаги ще бъде запомнен с изкуството си, написа в социалните мрежи Донатела Версаче за Валентино, предадоха Ройтерс и АФП. Дизайнерът почина на 19 януари на 93-годишна възраст в дома си в Рим, съобщиха от неговата фондация.

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

„Мислите ми са с Джанкарло (Джамети), който никога не се отдели от него през всичките тези години. Той никога няма да бъде забравен“, добавя тя в публикацията си.

Източник: Getty Images

„Имаше добро сърце, пълно с човечност. Беше приятел, а твоето изкуство и страст завинаги ще останат източник на вдъхновение. Беше привилегия да те познавам и винаги ще те нося в сърцето си. Аз и моето семейство изразяваме съболезнования на вашия Джанкарло и цялото ви семейство“, каза звездата на италианското кино София Лорен.

„За теб красотата никога не беше лукс или украса: тя беше форма на защита, безопасно място, единственото възможно. Защита, щит срещу света. Ти беше мой ментор… Ти ме научи, че модата е радост, макар и дълбоко сериозна радост,“ каза дизайнерът Пиерпаоло Пичоли, който в момента е креативен директор на „Баленсиага”. Той напусна модната къща на Валентино през 2024 г., където работи в продължение на четвърт век.

Embed from Getty Images

„Сърцето ми беше разбито, когато чух за кончината на Валентино Гаравани. Той беше истински майстор в работата си и аз винаги ще бъда благодарна за годините, през които имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с него“, написа моделът Синди Кроуфорд. Колежката й от модния подиум Клаудия Шифър също скърби за модния дизайнер. „Той е истинска легенда, която ще живее вечно чрез марката, която създаде, въплъщение на вечна елегантност и блясък“, каза тя.

Валентино беше „майстор и за мен беше чест и голяма привилегия да го познавам... Винаги ще помня неговата голяма доброта и безкрайна елегантност”, отбеляза певицата и бивш модел Карла Бруни, цитирана от Ройтерс.

Валентино беше сред дизайнерите предпочитани от холивудските звезди - от Елизабет Тейлър до Ава Гарднър, Лана Търнър или Одри Хепбърн, през Шарън Стоун, Джулия Робъртс или Гуинет Полтроу.

„Изглежда като края на една епоха. Ще ни липсва много“, написа актрисата Гуинет Полтроу в Инстаграм, до снимка, на която целува Валентино по бузата, цитирана от АФП.

Embed from Getty Images

„Валентино, безспорен майстор на стила и елегантността и вечен символ на италианската висша мода. Италия губи една легенда, но неговото наследство ще продължи да вдъхновява поколенията. Благодарим ти за всичко“, написа в Екс италианският премиер Джорджа Мелони за смъртта на дизайнера.

„Валентино превърна елегантността в универсален език, съчетавайки традиция и дързост с рядка прецизност. Неговото наследство остава едно от най-силните изражения на италианската култура. Моите мисли са с неговото семейство, близките му и особено Джанкарло Джамети. Неговият дух ще продължи да живее чрез модната къща, която носи името му“, написа изпълнителният директор на компанията „Керинг” Лука де Мео. През 2023 г. корпорацията придоби 30 процента от акциите на „Валентино груп" за 1,7 милиарда евро, припомня АНСА.

„Валентино Гаравани беше не само безспорен протагонист на модата, но и централна фигура в италианската културна история", написа Алесандро Микеле, творчески директор на модната къща „Валентино”. Според него покойният дизайнер „оставя на всички нас едно дълбоко наследство: идеята, че да създаваш означава да се грижиш, че красотата е радикално и търпеливо внимание към телата, към формите, към времето, което минава през тях и ги съхранява”.

Поклонението пред Валентино ще се състои в сряда и четвъртък, 21 и 22 януари, а погребението му ще е в Рим в петък, 23 януари, се казва в съобщението на фондацията, основана от дизайнера и партньора му Джанкарло Джамети.