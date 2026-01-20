Свят

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

20 януари 2026, 10:58
Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 40

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 40
Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж
Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО
Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия
Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган
Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети

Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети
Светът реагира за оставката на Румен Радев

Светът реагира за оставката на Румен Радев
Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

З агубихме истински маестро, който завинаги ще бъде запомнен с изкуството си, написа в социалните мрежи Донатела Версаче за Валентино, предадоха Ройтерс и АФП. Дизайнерът почина на 19 януари на 93-годишна възраст в дома си в Рим, съобщиха от неговата фондация.

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

„Мислите ми са с Джанкарло (Джамети), който никога не се отдели от него през всичките тези години. Той никога няма да бъде забравен“, добавя тя в публикацията си.

Източник: Getty Images

„Имаше добро сърце, пълно с човечност. Беше приятел, а твоето изкуство и страст завинаги ще останат източник на вдъхновение. Беше привилегия да те познавам и винаги ще те нося в сърцето си. Аз и моето семейство изразяваме съболезнования на вашия Джанкарло и цялото ви семейство“, каза звездата на италианското кино София Лорен.

„За теб красотата никога не беше лукс или украса: тя беше форма на защита, безопасно място, единственото възможно. Защита, щит срещу света. Ти беше мой ментор… Ти ме научи, че модата е радост, макар и дълбоко сериозна радост,“ каза дизайнерът Пиерпаоло Пичоли, който в момента е креативен директор на „Баленсиага”. Той напусна модната къща на Валентино през 2024 г., където работи в продължение на четвърт век.

„Сърцето ми беше разбито, когато чух за кончината на Валентино Гаравани. Той беше истински майстор в работата си и аз винаги ще бъда благодарна за годините, през които имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с него“, написа моделът Синди Кроуфорд. Колежката й от модния подиум Клаудия Шифър също скърби за модния дизайнер. „Той е истинска легенда, която ще живее вечно чрез марката, която създаде, въплъщение на вечна елегантност и блясък“, каза тя.

Валентино беше „майстор и за мен беше чест и голяма привилегия да го познавам... Винаги ще помня неговата голяма доброта и безкрайна елегантност”, отбеляза певицата и бивш модел Карла Бруни, цитирана от Ройтерс.

Валентино беше сред дизайнерите предпочитани от холивудските звезди - от Елизабет Тейлър до Ава Гарднър, Лана Търнър или Одри Хепбърн, през Шарън Стоун, Джулия Робъртс или Гуинет Полтроу.

„Изглежда като края на една епоха. Ще ни липсва много“, написа актрисата Гуинет Полтроу в Инстаграм, до снимка, на която целува Валентино по бузата, цитирана от АФП.

„Валентино, безспорен майстор на стила и елегантността и вечен символ на италианската висша мода. Италия губи една легенда, но неговото наследство ще продължи да вдъхновява поколенията. Благодарим ти за всичко“, написа в Екс италианският премиер Джорджа Мелони за смъртта на дизайнера.

„Валентино превърна елегантността в универсален език, съчетавайки традиция и дързост с рядка прецизност. Неговото наследство остава едно от най-силните изражения на италианската култура. Моите мисли са с неговото семейство, близките му и особено Джанкарло Джамети. Неговият дух ще продължи да живее чрез модната къща, която носи името му“, написа изпълнителният директор на компанията „Керинг” Лука де Мео. През 2023 г. корпорацията придоби 30 процента от акциите на „Валентино груп" за 1,7 милиарда евро, припомня АНСА.

Валентино Гаравани и краят на една велика модна епоха
„Валентино Гаравани беше не само безспорен протагонист на модата, но и централна фигура в италианската културна история", написа Алесандро Микеле, творчески директор на модната къща „Валентино”. Според него покойният дизайнер „оставя на всички нас едно дълбоко наследство: идеята, че да създаваш означава да се грижиш, че красотата е радикално и търпеливо внимание към телата, към формите, към времето, което минава през тях и ги съхранява”.

Поклонението пред Валентино ще се състои в сряда и четвъртък, 21 и 22 януари, а погребението му ще е в Рим в петък, 23 януари, се казва в съобщението на фондацията, основана от дизайнера и партньора му Джанкарло Джамети.

Източник: Теодора Славянова/БТА    
Валентино Гаравани моден дизайнер смърт почит елегантност наследство италианска висша мода маестро Джанкарло Джамети Рим
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Кой празнува имен ден днес

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

