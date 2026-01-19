Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

С ветът на висшата мода потъна в скръб. На 93-годишна възраст почина легендарният италиански дизайнер Валентино Гаравани, съобщиха официално от неговата фондация.

Последните мигове на Маестрото

„Валентино Гаравани си отиде днес в своята римска резиденция, заобиколен от най-близките си хора“, се казва в официалното изявление.

В сряда и четвъртък ще бъде организирано поклонение, за да се отдаде почит на човека, чието име се превърна в синоним на безкомпромисна елегантност. Погребението ще се състои в петък в Рим.

Пътят към върха и „Червената магия“

Роден във Вогера, Северна Италия, Валентино започва своя триумфален път в Париж, където основава първата си модна къща. Той остава в историята като създателят на емблематичния цвят „Valentino Red“ – специфичен нюанс на червеното, който се превърна в негов почерк и символ на женствеността.

Любимецът на Холивуд

Десетилетия наред тоалетите на Валентино бяха най-желаните на червения килим в Холивуд. Сред световните звезди, които се доверяваха на неговия гений, са:

Дженифър Лопес

Рийз Уидърспун

Кейт Бланшет

Ан Хатауей

Валентино не просто правеше дрехи – той създаваше изкуство, което дефинираше лукса в продължение на повече от половин век. С неговата смърт си отива последната жива легенда от „Златната ера“ на висшата италианска мода.