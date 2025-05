"Корумпирани, некомпетентни предатели": Спрингстийн "разкъса" Тръмп и Мъск

А мериканската музикална легенда Брус Спрингстийн разкритикува остро президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип по време на концерт в Англия в сряда вечерта, предаде Politico .

„В моя дом, Америка, която обичам, Америка, за която съм писал, която е светлина на надеждата и свободата вече 250 години, в момента е в ръцете на корумпирана, некомпетентна и предателска администрация,“ ядоса се Спрингстийн на сцената в Манчестър по време на откриващата вечер на европейското си турне с бандата E Street Band.

„В момента навън се случват някакви много странни, необичайни и опасни неща,“ каза Спрингстийн по-късно в шоуто, според местен медиен доклад, като очевидно намекваше за драстичните съкращения на държавните разходи, предложени от милиардера и президентски съветник Илон Мъск.

„В Америка преследват хора, които използват правото си на свободно слово и изразяват несъгласие. Най-богатите мъже се задоволяват с това да излагат най-бедните деца на света на болести и смърт.“

75-годишният музикант, известен с хитовете „Born to Run“ и „Dancing in the Dark“, последователно и открито се противопоставя на Тръмп през годините.

По време на първата президентска кампания на Тръмп през 2016 г., Спрингстийн нарече републиканския кандидат „идиот“ и го обвини, че внася „много опасни идеи“ като „бял национализъм и алтернативно дясно движение“ в мейнстрийма.

По време на президентската кампания за изборите през 2024 г. Спрингстийн се присъедини към дълъг списък от американски знаменитости, които изразиха подкрепа за кандидатката на Демократическата партия Камала Харис и заяви, че Тръмп „се бори да стане американски тиранин“.

