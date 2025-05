Фермер откри злато за 4 милиарда евро в частната си земя

Ф ермер от Централна Франция е открил голямо находище на злато в частната си земя, като по първоначални оценки то може да струва повече от 4 млрд. евро, съобщи Times of India.

Откритието привлича вниманието на цялата страна, но вълнението е краткотрайно. Френското правителство преустанови всички дейности на мястото, позовавайки се на необходимостта от подробен преглед. длъжностните лица казват, че ще оценят въздействието върху околната среда и правните въпроси, преди да позволят по-нататъшни стъпки. Това, което можеше да бъде голям личен пробив, сега е спряно, тъй като властите преценяват последиците от такава значителна находка.

French Farmer Discovers Billions in Gold, But State Claims Ownership

On April 20, 2025, Michel Dupont, a French farmer from Auvergne, discovered gold nuggets on his land, leading experts to estimate that up to 150 tons of gold might lie beneath his field, worth around 4 billion… pic.twitter.com/A18hMQadlP