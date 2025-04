Мъск нарече търговския съветник на Тръмп „глупак“ заради коментари за Tesla

И лон Мъск нарече търговския съветник на президента Доналд Тръмп, Питър Наваро, „глупак“ заради негови коментари относно фирмата за електрически превозни средства Tesla, предаде BBC.

Мъск — който също е член на администрацията на Тръмп — заяви в публикации в собствената си социална мрежа X, че Наваро е „по-тъп от чувал тухли“.

Elon Musk ramps up his feud with Trump adviser Peter Navarro, calling him a "moron" after Navarro criticized Musk’s businesses.



Social media is commenting on the ongoing conflict, criticizing Musk and Tesla while also noting rising tensions between him and Trump’s allies pic.twitter.com/SiHPOB1hAh