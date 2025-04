Дали Илон Мъск наистина ще напусне DOGE и какво ще стане, когато го направи?

Г лавният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск съобщи, че ще се оттегли от ролята си в екипа на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на разходите, известен като DOGE (Министерство на правителствената ефективност). Макар че от Белия дом твърдят, че решението е било планирано отдавна, новината съвпадна със спад на печалбите в автомобилния бизнес на Мъск и остави редица въпроси без отговор. Сред тях са кога точно Мъск ще напусне екипа и какво ще се случи с DOGE, предаде BBC.

В своя отговор към BBC президентът Доналд Тръмп потвърди: "Трябва в един момент да го пуснем и да го направим. Очаквахме да го направим горе-долу по това време. Ще говоря с Илон за това," каза той в Белия дом. Тръмп също така увери, че "Tesla ще бъде обгрижена" след напускането на Мъск и добави, че "Мъск е бил третиран много несправедливо, предполагам, от част от обществеността. Той е голям патриот и [това] никога не трябваше да му се случва."

Специален статут и правителствени правила

Според американското законодателство Мъск действа като "специален държавен служител" (SGE), което му дава право да работи в държавна институция на платена или неплатена основа максимум 130 дни в годината. Всяка държавна ангажираност, независимо от продължителността й през деня, се брои като цял ден по правилата на Министерството на правосъдието (2007).

Изглежда, че ако Мъск намали работните си дни в DOGE, престоят му в администрацията може да се удължи; лимитът се нулира през януари 2026 г.

Пресконференцията във вторник последва публикация на Tesla за 71% спад в печалбите, на фона на протести, призиви за бойкот и дори инциденти с палежи по света, насочени срещу компанията. Мениджмънтът предупреди инвеститорите, че несигурността може да продължи и че "променящите се политически настроения" могат да навредят на продажбите.

Мъск и ангажиментът към Tesla

Мъск обясни пред инвеститорите, че планира "значително" да намали времето, което отделя за DOGE, и да "посвети много повече време на Tesla". Акциите на компанията реагираха с ръст. Остава обаче неясно колко дни Мъск е работил за правителството до момента, дали има официален отчет и как ще се следи ограничението.

Има критики, че администрацията на Тръмп е създала безпрецедентна роля за Мъск, пренебрегвайки стандартните правила за служители като SGE. Мъск е длъжен да премине през обучение по етика, да предостави поверителна финансова декларация и да спазва изискванията за конфликт на интереси – нещо особено важно, предвид че корпоративната му империя включва компании с договори с държавата, включително SpaceX, оценявана на $22 млрд. в държавни поръчки.

Правилата също така забраняват на специални държавни служители да извършват партизански дейности, като например носенето на дрехи с политически лозунги по време на работа. Въпреки това Мъск бе заснет с шапка "Make America Great Again" в Овалния кабинет.

Недостатъчен надзор и критики

