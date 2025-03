Конгресмен беше изгонен от пленарната зала по време на речта на Тръмп

П редседателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън изгони от пленарната зала на Капитолия конгресмена от Демократическата партия Ал Грийн по време на речта на американския президент Доналд Тръмп пред парламента, предаде Ройтерс.

Джонсън, който е републиканец също като държавния глава, предприе дисциплинарната мярка с мотив "непристойно поведение".

Съпартийката на изгонения конгресмен - бившата председателка на долната камара на парламента Нанси Пелоси, призова демократите като цяло да бойкотират речта на президента, посочва Ройтерс.

Al Green has been removed for acting out of line. Speaker Johnson said members need to cease all disruptions. pic.twitter.com/20lfjGx0kK

Грийн, представител в Конгреса от щата Тексас, прекъсна първото обръщение на Тръмп пред американските законодатели от встъпването му в длъжност за втори мандат на 20 януари тази година. Той стана от мястото си и започна да крещи, че Тръмп не е легитимен.

Джонсън, според когото това е "нарушаване на благоприличието", изпрати служител от охраната на Капитолия да изведе Грийн от залата, информира Ройтерс.

"Сядай си на за*ника", провикна се към Грийн парламентаристката от Републиканската партия Нанси Мейс, описва Ройтерс. Демократът обаче е останал прав.

BREAKING: They just kicked African American Congressman Al Green out of Trump's Speech.



Weird that Marjorie Taylor Greene was never removed when she went off at Biden's SOTU a few years ago. pic.twitter.com/2B8K8sx9Yo