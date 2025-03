Al Jazeera: Опитът на Тръмп да свали Зеленски чрез избори може да бъде катастрофален

Н а 28 февруари украинският президент Володимир Зеленски проведе дългоочаквана среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в опит да го убеди да продължи подкрепата на САЩ за Украйна.

Това пише Сергей Майдуков - украински писател, автор на книгата “Life on the Run: One Family's Search for Peace in War-torn Ukraine”.

Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс критикуваха Зеленски пред телевизионните камери, обвинявайки го, че е „неуважителен“ и че отказва да приеме тяхната инициатива за примирие с Русия, припомня Майдуков за Al Jazeera.

Очевидно е, че Зеленски няма да посети Вашингтон по време на президентството на Тръмп. Очевидно е също така, че натискът на САЩ върху Украйна ще се увеличи значително в следващите седмици и месеци, като Тръмп ще натиска Киев да направи съществени отстъпки на Русия в замяна на мир, пише Майдуков.

Още преди сблъсъка в Белия дом администрацията на Тръмп поставяше под въпрос легитимността на Зеленски и настояваше за провеждането на президентски избори. Въпреки това, провеждането на бързи избори с единствената цел да бъде премахнат настоящият президент може да доведе до катастрофа за страната, категоричен е Сергей Майдуков.

Тръмп или Путин: Kой настоява за избори в Украйна?

Преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна рейтингите на одобрение за президентството на Зеленски бяха изключително ниски. Пълномащабната инвазия на Русия накара украинците да се обединят около президента и неговата популярност достигна рекордни висоти. Въпреки това, през последните две години рейтингите му на одобрение постоянно спадат. Според анкети доверието в Зеленски спадна от 54 процента през април 2024 г. до 49 процента през януари – не толкова ниско, колкото твърди Тръмп, но далеч от 90 процента одобрение през май 2022 г., коментира Майдуков.

Множество фактори допринасят за намаляващата популярност на Зеленски, включително разпространената корупция под неговото управление и нарастващата умора от продължаващата война, твърди авторът на Al Jazeera.

Украинският президент, добре осъзнаващ своята уязвимост, ясно заяви, че не е удобен за конкуренцията. За него залогът е висок, защото ако загуби предизборната си кампания, може да се изправи пред съдебно преследване за корупция или различни форми на отмъщение от своите опоненти. Анкетите вече показват, че ако изборите се проведат веднага, той ще загуби, посочва Майдуков.

Вече се е появил сериозен опонент на Зеленски: Валерий Залужни, генерал, който беше главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна до февруари 2024 г. Анкетите показват, че ако Залужни се кандидатира за президент, той ще победи Зеленски. Доверието в него е сред най-високите и беше 72 процента през януари, обобщава Майдуков.

Въпреки че Залужни беше освободен от президента след неуспешната контраофанзива на Украйна през 2023 г., има спекулации, че популярността му в Украйна може също да е била фактор. Генералът беше изпратен в чужбина да служи като посланик на Украйна в Обединеното кралство – позиция, която все още заема, припомня Майдуков.

До момента Залужни не е обявил намерение да се кандидатира за президент, въпреки че няма гаранции, че няма да промени решението си. Ако той се оттегли, други военни фигури, като Кирило Буданов, може да заемат неговото място, смята Сергей Майдуков.

Буданов, ръководител на разузнаването на Украйна, има рейтинг на обществено доверие от 62 процента. Той наскоро изчезна от публичния поглед след година на медийни изяви. Разпространяват се слухове, че офисът на Зеленски е планирал да го отстрани, което доведе до внезапното му оттегляне. Но той може да се появи отново, когато започне кампанията, посочва Майдуков.

Боксовият шампион Александър Усик може да се окаже потенциален кандидат за президент. В страна, в която бивш комик стана президент, спортист не изглежда като малко вероятен кандидат. Въпреки че не е обявил публично политически амбиции, той започна да се появява в анкети, като рейтингът му в момента е 60 процента, посочва авторът на Al Jazeera.

Петро Порошенко има ниски рейтинги на одобрение, но остава опасен противник за Зеленски. От 2019 г. срещу него са започнати повече от 130 наказателни дела – включително едно, което го обвинява в държавна измяна за одобряване на схема за доставяне на въглища от руско-окупираните територии на Донбас, припомня Майдуков.

Порошенко е открит критик на Зеленски и не крие политическите си амбиции. Той е пътувал до САЩ и се е срещал с екипа на Тръмп. През февруари, когато се е опитал да се добере до Конференцията за сигурност в Мюнхен, му е било отказано. Сега той се сблъсква с наложени от държавата санкции за „национална сигурност“, които включват замразяване на активи, посочва още Майдуков.

Съобщението на санкциите е ясно: Порошенко ще бъде елиминиран от президентската надпревара още преди тя да започне. В този контекст на възприемано политическо преследване, други потенциални опоненти не са се заявили, защото се страхуват да се кандидатират.

Кога ще има избори в Украйна

Нарастващото безпокойство относно управлението на Зеленски спрямо опозиционните фигури не е съпроводено със силни публични критики от неговите съюзници. След сблъсъка в Белия дом европейските лидери изразиха подкрепа за него. Това даде на Зеленски временен тласък у дома, но не е ясно колко дълго ще продължи, смята Майдуков.

Освен горчивите политически съперничества, украинската политическа сцена е белязана и от продължаващото разделение в обществото. Войната засили емоциите и раздели страната на две, създавайки нестабилна ситуация, посочва Майдуков.

Ултрадесните не само че влияят върху определени части от населението, но също така са укрепени като активни участници във войната. Все още има и част от обществото, която е проруска и не иска конфликтът да продължава, коментира Майдуков.

Ако избори бъдат наложени отвън в тази нестабилна ситуация, те може да се окажат по-катастрофални от пълномащабната инвазия на Русия или загубата на индустриалните сърца на Украйна. Опасността не е само, че една трета от населението няма да може да гласува и легитимността на изборите може да бъде поставена под въпрос, категоричен е Майдуков.

Текущият президент, който се страхува да загуби изборите, и политическите му съперници, които се стремят да възстановят своето значение, може да прибегнат до експлоатиране на социалните разделения. Военните и силовите агенции може да бъдат принудени да действат, което нажежава потенциално експлозивната ситуация, смята Майдуков.

Ако президентските избори могат да поляризират опасно обществата в мирно време – както сме виждали в Съединените щати – те могат да бъдат нещо много по-лошо в условия на война. Бързи избори в Украйна, които служат на политическите планове на чужда сила, със сигурност са рецепта за катастрофа. Избори трябва да се проведат, когато има трайно примирие, което позволява на всички украинци да гласуват без страх от поляризация и конфликт, заключва Майдуков.

