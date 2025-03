Номинират Тръмп за Нобеловата награда за мир

Р епубликанският конгресмен Даръл Иса обяви в X, че ще номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир.

"Днес ще номинирам Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир. Никой не го заслужава повече", написа Иса.

Конгресменът не уточни причините за номинацията, но неговият прессекретар обясни пред "Хил", че тя е свързана с мирните инициативи на Тръмп в Близкия изток.

"Конгресмен Иса наскоро ръководи делегация в четири страни в Близкия изток, там той чу от първа ръка, от няколко държавни глави, че духът на мира и отдалечаването от конфликта е реален и многостранен. След избирането си и след встъпването си в длъжност президентът Тръмп вдъхновява и насърчава каузата на мира, и го прави по начин, който не сме чували от много години", коментира заместник-началникът на кабинета на Иса, Джонатан Уилкокс, като добави, че Тръмп насърчава "стремежа към свят без война".

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити подхода на Тръмп в преговорите за мирно споразумение между Украйна и Русия, като каза, че медиите и обществеността биха възхвалявали усилията му, ако беше от Демократическата партия.

"Не трябва ли всички да сме щастливи, че имаме президент, който се опитва да спре войните и да ги предотврати, вместо да ги започва?", заяви Рубио в интервю пред Ей Би Си.

"Ако той беше демократ и правеше същото, всички щяха да кажат: "Е, той е на път към Нобеловата награда за мир", добави Рубио.

"Не можете да прекратите война, освен ако и двете страни не седнат на масата, като се започне с руснаците. И точно това е мнението на президента. И ние трябва да направим каквото можем, за да се опитаме да ги накараме да седнат на масата, за да видим дали изобщо е възможно", подчерта Рубио.

Today I will nominate @realDonaldTrump for the Nobel Peace Prize. No one deserves it more.