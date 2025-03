Тръмп пред Конгреса: Ще забием американското знаме на Марс

В първата реч на американския президент Доналд Тръмп пред Конгреса на САЩ след повторното му встъпване в длъжност на 20 януари тази година се казва, че той "работи за край на войната в Украйна", предаде Ройтерс, като се позова на откъси от програмното слово на държавния глава, разпространени от Белия дом преди произнасянето му.

Освен това Тръмп, който вече влезе в пленарната зала на Капитолия, е решил да заяви пред конгресмените, че в края на тази седмица планира да обяви драстично разрастване на американския добив на стратегически суровини и редки метали, добави световната агенция.

Тръмп заяви още в пленарната зала на Капитолия, че украинският президент Володимир Зеленски е изявил желание да се върне на масата на преговорите и да подпише споразумението, което дава на Съединените щати достъп до разработването на украинските редки метали, предаде Ройтерс.

