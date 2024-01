Колко време ѝ остава на Земята? 

В сички организми са изградени от живи клетки. Макар че е трудно да се определи точно кога са се появили първите клетки, геолозите предполагат, че това е станало преди поне 3,8 милиарда години. Но колко живот е населявал тази планета след появата на първата клетка на Земята? И колко живот ще съществува някога на Земята?

В ново изследване, публикувано в Current Biology, Питър Крокфорд и неговите колеги от Научния институт Weizmann и Smith College са проучили тези въпроси.

Въглерод на Земята

Всяка година около 200 милиарда тона въглерод се поглъщат чрез т.нар. първично производство. По време на първичното производство неорганичният въглерод - като въглероден диоксид в атмосферата и бикарбонат в океана - се използва за енергия и за изграждане на органичните молекули, от които се нуждае животът.

Днес най-значимият принос към това усилие фотосинтезата, при която слънчевата светлина и водата са ключови съставки. Разшифроването на темповете на първично производство в миналото обаче е трудна задача. Вместо на машина на времето, учени като Крокфорд разчитат на улики, оставени в древни седиментни скали, за да разгадаят историята на планетата.

В случая с първичното производство изотопният състав на кислорода под формата на сулфат в древните солни отлагания позволява да се направят такива оценки.

В изследването учените са събрали всички предишни оценки на древното първично производство.

Резултатът от това преброяване на производителността е, че учените са успели да оценят, че 100 квинтилиона (или 100 милиарда) тона въглерод са преминали през първичното производство от възникването на живота.

100 квинтилиона тона въглерод са около 100 пъти повече от количеството въглерод, съдържащо се в Земята, което е доста впечатляващо постижение за първичните производители на Земята.

