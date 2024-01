Открити са магнитни струи и на Юпитер: Какво означава това за Слънчевата система?

М агнитните струи са бързи плазмени потоци, които се образуват в областта между магнитното поле на планетата и слънчевия вятър - потокът от заредени частици, идващи от Слънцето. Това е област с особен магнетизъм, където полевите линии са слаби и неправилни, а струите играят важна роля. Тези временни явления са открити около Земята и Марс, а сега изследователите съобщават, че ги има дори на Юпитер.

Най-голямата планета в Слънчевата система има магнитно поле, което е 20 000 пъти по-силно от земното. Ако можехме да видим с невъоръжено око радиацията, която то създава, тя би изглеждала три пъти по-голяма от Слънцето или Луната на небето: Магнитосферата е толкова голяма, че започва да оказва натиск върху слънчевия вятър на 3 милиона километра от планетата. В тази невероятна среда изследователите откриха доказателства за три магнитосферични струи.

Данните от "Вояджър 2", който посети Юпитер през 1979 г., са анализирани отново от астрономи от Харбинския технологичен институт в Шънджън.

Те съобщават за доказателства за наличието на три такива струи - една, движеща се към Слънцето, и две, отдалечаващи се от него. Тези струи се разпространяват от носовия удар - областта, в която слънчевият вятър се удря в магнитното поле. Слънчевите частици се нагряват и забавят от магнитното поле, в случая това на планетата Юпитер.

Екипът сравнява размера на тези струи с размера на носовите удари около Юпитер, Марс и Земята. Изглежда, че размерите на тези плазмени струи са пропорционални на размера на носовия удар. Така Юпитер и неговата масивна магнитосфера имат огромни струи, докато при скромното взаимодействие на Марс със слънчевия вятър - при липсата на магнитно поле на цялата планета - струите са много по-малки.

