Комета, маскирана като астероид: Любопитно откритие в космоса

У чени са открили "активност, подобна на комета", около 2009 DQ118 - обект, за който се предполага, че е астероид. Това е пример, че класификациите на обектите в нашата Слънчева система са създадени за наше удобство.

Проектът Active Asteroids е накарал доброволци да претърсят архивни данни за обекта 2009 DQ118, за да видят дали той е проявил някаква "активност, подобна на комета". Експертите са открили повече от 20 изображения от март 2016 г.

Според екипа, който участва в проекта, изображенията показват "ясни признаци на опашка, подобна на комета". Последващите наблюдения с телескопа “Магелан Бааде”, който е с ширина 6,5 метра, разкриха повторна активност по време на приближаването на обекта към Слънцето тази година.

Според учените странното поведение на кометата се дължи на превръщането на ледовете директно в газ (сублимация), когато температурата им се повиши над точката на топене.

Съществуват различни обяснения за активните астероиди, които могат да изглеждат като комети. Сблъсък между два астероида може да изхвърли прах, който да образува кометоподобен облак. Други астероиди се въртят толкова бързо, че преодоляват собствената си гравитация, като изхвърлят материал от повърхността си.

Възможно ли е това всъщност да е комета, маскирана като астероид? Или може да има някакъв неизвестен процес, който да превръща астероидите в активни? Тези въпроси си задават учените по отношение на странния космически обект.

Хилдите са група астероиди и комети, които се намират между основния астероиден пояс и Троянските острови и имат обща орбита с Юпитер. Те имат орбитален резонанс 3:2 с Юпитер - т.е. извършват три обиколки за времето, за което Юпитер прави две. Мощната гравитация на Юпитер блокира астероид, който навлиза в такава орбита, така че ние знаем за 5 000 обекта, а несъмнено има много повече, посочват изследователите.

2009 DQ118 обаче не е част от Хилдите, а квазихилдите. Това не са пиратски копия от популярен телевизионен сериал, а обекти, които временно се влияят от орбитата на астероида “Хилда”, но могат и да се разклатят, подобно на земните квазилуни. В древногръцките разкази за поведението на Юпитер има известна доза истина - не е разумно да се пречи на царя на боговете. Много квазихилди комети, които за кратко се измъкват от резонанса си, в крайна сметка се разпръскват в Юпитер, като сред тях вероятно е и най-известната комета, загинала от удар в Юпитер - “Шумейкър-Леви 9”.

