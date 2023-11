Могат ли учените да спрат астероид „унищожител на планети“ да удари Земята

А ко бъде открит астероид с ширина километър и половина, летящ към Земята, оцеляването ни може да зависи от изстрелването на 1000 космически кораба - или една добре насочена ядрена бомба.

Това е класически сценарий от научната фантастика - откриват огромен астероид, летящ към Земята, който със сигурност ще предизвика огромен катаклизъм и изчезване на голяма част от живота при удар. Безстрашните учени разполагат само с година, за да нанесат превантивен удар срещу космическата скала, като могат или да я отклонят от курса ѝ, или да я разбият на парчета. Могат ли обаче наистина да предотвратят такъв сблъсък или това все още е възможно само във филмите?

Този сценарий за Деня на страшния съд по всяка вероятност е нещо, с което хората, живи днес, никога няма да се сблъскат. Астрономите са картографирали траекториите на повече от 33 000 астероида, които от време на време се приближават до Земята, но никой не представлява заплаха, поне през следващите 100 години.

Все пак учените разбират, че преди бедствието е възможно да имаме малко предупреждение. Хиляди астероиди се движат скрити в слънчевите отблясъци, включително много скали, достатъчно големи, за да заличат цели градове, а от Европейската космическа агенция (ESA) предупреждават, че десетки астероиди „унищожители на планети“ - тези с размери по-широки от 1 километър и способни да предизвикат глобално изчезване на много видове - все още се крият в слънчевата ни система.

Поради тази причина космическите агенции приемат сценария за края на света „много сериозно“, каза Брент Барби, авиокосмически инженер в Goddard Spaceflight Center на NASA и професор по аерокосмическо инженерство в Университета на Мериленд. И след години на изследвания - включително първата в света мисия за отклоняване на траекторията на действителен астероид в космоса - усилията на международната общност създадоха два жизнеспособни начина за промяна на курса на потенциално смъртоносен астероид - удар с високоскоростен елемент или удар с ядрени експлозиви.

Метод на кинетичния удар

Понастоящем единственият доказан начин за отклоняване на астероид е методът на кинетичния удрящ елемент.

„Кинетичният удрящ се елемент е космически кораб, който просто се сблъсква с астероида с висока скорост и му предава инерцията си, подобно на игра на билярд“, каза Барби.

"Но тогава изхвърленият от астероида материал, който излиза от точката на удара, може да осигури допълнителна промяна на импулса на астероида и да го избута малко по-силно."

НАСА тества метода на кинетичния удрящ елемент с неотдавнашен тест за пренасочване на двоен астероид (DART) - мисия на стойност 325 милиона долара, която умишлено разби бърз космически кораб в широкия 177 метра астероид „Диморфос“ през септември 2022 г.

Asteroids have been hitting the Earth for billions of years. Now, we begin to make it stop.@NASA's planetary defense test mission – the #DARTMission – has lifted off and is now on a journey to impact an asteroid in the fall of 2022. Read more: https://t.co/R9vMRmcbFe pic.twitter.com/qTDqnus8ew