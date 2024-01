„Като ранна Земя“: Учените откриха планета под океан от лава

Е кзопланета, само на 73 светлинни години от нас, предлага поглед към това как може да изглеждала Земята в началото – ако е била приклещена в изпепеляващо тясна орбита със своята звезда.

Планетата е наречена HD 63433 d и е само една стъпка по-голяма от Земята, като обикаля около звезда, която е точно като Слънцето. Това е най-малката планета, която сме откривали досега, която е на по-малко от 500 милиона години – рядък пример за формирането на планети, подобни нашата, но не съвсем.

Земята е единственият свят, на който знаем, че има живот. Изучаването на различните начини, по които подобни на Земята планети се формират и развиват, особено около звезди, подобни на Слънцето, помага на учените да разберат условията, които позволяват на живота да се проявява.

In a system with two known exoplanets, researchers took another look at data from TESS and found a whole new world! It's young (400 million years old), fast (racing around its sun in 4.2 days) and so hot it has a lava hemisphere. We see you, HD 63433 d. https://t.co/hjPrlcthXm pic.twitter.com/bN8cT7CsJA