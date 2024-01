Неизвестен досега праисторически "изгубен свят" се е криел на Земята

М икробни общности, известни като строматолити, са открити в непроучени досега лагуни в Патагония. Вкаменените строматолити представляват едни от най-ранните доказателства за живот на Земята. За това съобщава IFL Science.

Въпреки че, за да се видят отделните организми, изграждащи строматолитите, са необходими микроскопи, те се обединяват в много големи общности. Този подход се използва от съвсем различни видове, най-често цианобактерии. Цианобактериите обаче произвеждат кислород, който е бил рядък в ранната земна атмосфера. Следователно първият пример може да е бил по-близък до по-редките в днешно време, образувани от сулфат-редуциращи бактерии.

И двата вида образуват слоеве, в които фотосинтезиращите организми се натрупват един върху друг, за да получат достъп до слънчева светлина, като използват пясък и собствените си течности, за да се втвърдят.

Известно е, че живите строматолити достигат височина над един метър. Днес обаче те са уязвими както за видове, които могат да се хранят с тях, така и за други, които могат да ги изпреварят чрез по-бърз растеж. Поради това те оцеляват само в редки среди, в които другите живи организми не могат да оцелеят, като например във води, които са достатъчно солени, за да убият почти всички клонове на дървото на живота.

