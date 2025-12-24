Свят

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Латинският патриарх на Йерусалим ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем

24 декември 2025, 16:06

К оледните празненства в Светите земи започнаха тази сутрин с традиционната процесия, която потегли от Йерусалим към Витлеем, предаде ДПА.

* Видеото е архивно!

Колоната бе водена от най-висшия представител на Католическата църква в Светите земи - Латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала.

Той ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос.

Заради войната в ивицата Газа Рождество Христово бе отбелязвано доста скромно, без много посетители и в мрачна обстановка във Витлеем, на окупирания Западен бряг, през последните две години. След примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври, пред църквата "Рождество Христово" в родния град на Исус Христос обаче бе поставена голяма коледна елха, отбелязва ДПА.

Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят мястото за Коледа, след рязък спад в броя на посетителите заради сраженията в Газа. Иначе християните са малцинство в еврейската държава и в палестинските територии.

От около 2 милиона жители на Газа около 1000 са християни, както и около 2% от 10-те милиона жители на Израел. На Западния бряг християни са приблизително 1,5% от тримилионното население.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Коледа Свети земи Витлеем Йерусалим Коледна процесия Кардинал Пицабала Война в Газа Рождество Христово Християнски поклонници Западен бряг
