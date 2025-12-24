Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

К оледните празненства в Светите земи започнаха тази сутрин с традиционната процесия, която потегли от Йерусалим към Витлеем, предаде ДПА.
* Видеото е архивно!
Колоната бе водена от най-висшия представител на Католическата църква в Светите земи - Латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала.
Christmas celebrations have returned to Bethlehem, but Palestinian Christians fear they are being erased by Israeli violence and settlement expansion. Al Jazeera’s Nida Ibrahim reports from Bethlehem, where illegal settlements are encroaching on the birthplace of Jesus. pic.twitter.com/qwhWI2sufl— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 24, 2025
Той ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос.
Заради войната в ивицата Газа Рождество Христово бе отбелязвано доста скромно, без много посетители и в мрачна обстановка във Витлеем, на окупирания Западен бряг, през последните две години. След примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври, пред църквата "Рождество Христово" в родния град на Исус Христос обаче бе поставена голяма коледна елха, отбелязва ДПА.
WATCH | The mayor of Bethlehem, in the West Bank region of Palestine, Maher Canawati, has delivered a message of hope and peace as Christmas celebrations return to the historic city. pic.twitter.com/X8TzK4bdsV— SABC News (@SABCNews) December 24, 2025
Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят мястото за Коледа, след рязък спад в броя на посетителите заради сраженията в Газа. Иначе християните са малцинство в еврейската държава и в палестинските територии.
От около 2 милиона жители на Газа около 1000 са християни, както и около 2% от 10-те милиона жители на Израел. На Западния бряг християни са приблизително 1,5% от тримилионното население.
يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥، وخلال لقاء ميلادي تخلّلته أجواء الفرح وتراتيل ميلادية، استقبل غبطة البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، أطفال مدينة القدس في دار البطريركية، حيث جرت معايدتهم بعيد الميلاد وتوزيع الهدايا عليهم.— Latin Patriarchate of Jerusalem (@LPJerusalem) December 23, 2025
