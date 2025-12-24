Коя държава харчи най-много за подаръци по Коледа?

Любопитно

24 декември 2025
К оледните разходи в ЕС се увеличават рязко през 2025 г., тъй като инфлацията тласка цените нагоре, а регулаторите затягат стандартите за безопасност на играчките.

С наближаването на Коледа и пазаруването на подаръци е в разгара си, Германия се очаква да се превърне в най-големия купувач в Европейския съюз през празничния сезон, според платформата за данни Statista.

Очаква се през 2025 г. разходите за търговия на дребно по време на коледния сезон в Германия да достигнат около 85,24 милиарда евро.

Следват Франция с оценка от 71,65 милиарда евро и Италия с над 43 милиарда евро.

В по-широка Европа Обединеното кралство оглавява класацията, като проучване на PwC прогнозира увеличение от 3,5% спрямо 2024 г., въпреки бавното начало на празничната търговия.

Въпреки това, подаръците тази година може да са по-скъпи, тъй като годишната инфлация в еврозоната се оценява на 2,2% през ноември 2025 г., според Евростат, в сравнение с 2,1% предходния месец.

„Очаква се разходите за празници да отразяват предпазливо мислене, белязано от чувствителност към цените и предпочитание към достъпни угощения“, заяви Mastercard Economics Institute в своята неотдавнашна прогноза.

Кои са най-популярните подаръци в ЕС?

Красотата, модата и електрониката са сред най-популярните категории подаръци, закупени през този празничен сезон, според икономическия институт.

През последното тримесечие на 2024 г. хората в Чехия са харчили най-много за козметика, докато поляците са предпочитали бижута и часовници.

Междувременно испанците инвестираха най-много в находки втора употреба, докато италианците инвестираха в домакински уреди.

Чехите също харчат най-много за игри и играчки сред всички европейци.

Миналата година козметиката и играчките бяха продуктите, за които най-често се съобщаваха за проблеми с безопасността в ЕС, като химическите съставки бяха посочени като основна причина за риск в почти половината от сигналите.

Toy Industries of Europe (TIE), търговска асоциация на европейската индустрия за играчки, също така проучи 70 играчки от първите страници с резултати от търсенето в седем големи онлайн платформи, доставящи до Белгия и Франция.

Около 96% не отговаряха на изискванията за безопасност на ЕС, а 86% имаха сериозни проблеми с безопасността, като например малки части, които представляват риск от задавяне, мощни магнити и лесен достъп до батерии.

През октомври тази година Европейският съвет одобри нови правила за регулиране на безопасността на играчките, въвеждайки дигитален паспорт за по-добро проследяване на играчките, продавани онлайн, и забранявайки химически вещества, вредни за децата.

Източник: Euro News    
