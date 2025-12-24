България

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Изключение правят единствено областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Благоевград и Хасково

24 декември 2025, 11:44
Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена
Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая
Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора
Гуцанов: Средства за програмата

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

О бявиха жълт код за обилен снеговалеж в цялата страна за утре, 25 декември. Изключение правят единствено областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Благоевград и Хасково, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Източник: НИМХ

На Коледа ще бъде облачно с повсеместни, на места значителни валежи - в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд.

Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания.

С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици.

Максималните температури ще са от минус 4° – плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони.

Топ 10 на Коледните базари по света
10 снимки
Ню Йорк
Брюж
Цюрих
Копенхаген

В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите, в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, в районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.

Източник: НИМХ    
времето коледа сняг жълт код
Последвайте ни
Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 5 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 5 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 5 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 5 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Свят Преди 20 минути

„Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо", заяви лекарят

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Свят Преди 24 минути

Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ

,

Защо жените привличат токсични партньори: Какво не е наред и как да се измъкнем от „сценария“

Любопитно Преди 58 минути

Токсичните връзки не са за любов, а за власт и запълване на вътрешни празнини

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Свят Преди 1 час

Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.

Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.

Свят Преди 1 час

Сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Любопитно Преди 1 час

„Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, сподели бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Свят Преди 1 час

Последиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц Андрю, който е лишен от разрешителното си за огнестрелни оръжия

„Епизод 365“ в „Темата на NOVA“

„Епизод 365“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота и неделя след централната емисия новини

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

Свят Преди 2 часа

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки", заяви Марко Рубио

Путин потвърди твърдата си подкрепа за Сирия

Путин потвърди твърдата си подкрепа за Сирия

Свят Преди 2 часа

Сирийските министри на външните работи и на отбраната се срещнаха с руския държавен глава в Москва

Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино

Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино

Любопитно Преди 2 часа

"Ще отида в Америка, това ми беше планът. И ще стана тираджия. Ще татуирам целия от главата до краката на всякъде", споделя Торосян

Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)

Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Честта да носи факлата в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро

Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни

Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни

Свят Преди 3 часа

На борда бе и началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

Свят Преди 3 часа

„Това е една от спешните мерки, взети след кражбата“, каза заместник-администраторът на музея Франсис Щайнбок

<p>Патриарх Даниил оглавява вечерната служба за Бъдни вечер</p>

Патриарх Даниил ще възглави празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер в катедралата „Св. Александър Невски“

България Преди 3 часа

На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество

Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие

Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие

Любопитно Преди 3 часа

Подготвихте ли млякото и бисквитките?

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Как да оцелеем на Коледа без прияждане (и угризения)!

Edna.bg

Ромина и Дарко Тасевски подариха на децата си вълшебна семейна почивка в Мадрид!

Edna.bg

Артета похвали Кепа и Жезус и заяви: Разликата трябваше да бъде много по-голяма

Gong.bg

Георги Иванов: Годината беше изпълнена с важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие

Gong.bg

Предстои снежен и леден януари

Nova.bg

Засилен трафик и извънредна организация на движението по пътищата

Nova.bg