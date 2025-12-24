Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

О бявиха жълт код за обилен снеговалеж в цялата страна за утре, 25 декември. Изключение правят единствено областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Благоевград и Хасково, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Източник: НИМХ

На Коледа ще бъде облачно с повсеместни, на места значителни валежи - в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд.

Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания.

С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици.

Максималните температури ще са от минус 4° – плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони.

В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите, в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, в районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.