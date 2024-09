Кои са седемте епични провала на НАСА

Н АСА, водещата космическа агенция на Съединените щати, постигна забележителни етапи в изследването на Космоса. Пътуването из необятната шир е белязано и от епични провали.

Тези неуспехи, все пак предоставиха ценни уроци и стимулираха напредъка в технологиите и безопасността. Тази статия изследва седем от най-големите неуспехи на НАСА, като подробно описва събитията, причините и въздействията на всеки от тях.

(Видеото е архивно: Мистериозен звук в МКС: Астронавт докладва на НАСА за странна пулсация)

Трагичният пожар през 1967г.

🚨Context/details🚨



Apollo 1 tragedy: The fatal fire and its aftermath

On Jan. 27, 1967, a fire swept through the Apollo 1 Command Module during a launch rehearsal test, tragically killing the three astronauts trapped inside.



One of the worst tragedies in the history of… pic.twitter.com/hfoeTK7lzD — NO CONTEXT WILL DIE (@ContextDie) February 14, 2024

На 27 януари 1967 г. предпусковият тест за мисията Аполо 1 завършва катастрофално. Астронавтите Гюс Грисъм, Ед Уайт и Роджър Б. Чафи са провеждали рутинен тест, когато в командния модул избухва пожар. Чистата кислородна среда вътре в космическия кораб причинява бързото разпространение на огъня и астронавтите не успяха да се спасят.

Разследването разкри множество недостатъци в дизайна, включително дефектно окабеляване и запалими материали. Тази трагедия доведе до значителни промени на дизайна в програмата Аполо, като в крайна сметка допринесе за успеха на бъдещите мисии.

Космическата совалка Чалънджър,1986 г.

25 Rare Photos from The Challenger disaster that unfolded on live television, 1986



🧵Thread🧵



1. The Challenger launches, moments before its destruction. Jan. 28, 1986. (Image: AP) pic.twitter.com/b3tLnY4LbW — TheForgotThings (@TheForgotthings) August 26, 2024

На 28 януари 1986 г. космическата совалка Чалънджър се разпада 73 секунди след излитането, което води до смъртта на всичките седем членове на екипажа, включително учителката Криста МакОлиф. Катастрофата е причинена от повреда на уплътнение с О-пръстен в десния ракетен ускорител с твърдо гориво.

Ниските температури сутринта на изстрелването са компрометирали целостта на О-пръстена, позволявайки на горещите газове да излязат и да повредят външния резервоар за гориво. Комисията Роджърс, сформирана за разследване на инцидента, критикува процесите на управление и вземане на решения на НАСА, което води до значителни промени в дизайна на совалката и оперативните процедури.

Метрични или имперски единици, 1999г.

На 23 септември 1999 г. НАСА губи контакт с Mars Climate Orbiter, когато се приближава до Червената планета. Космическият кораб е предназначен да изучава климата и атмосферата на Марс. Повредата се приписва на проста, но катастрофална грешка: един екип използва метрични единици, докато друг използва имперски единици за ключова операция на космически кораб. Това несъответствие кара орбиталния апарат да навлезе в атмосферата на Марс на по-ниска надморска височина от планираната, което води до неговото унищожаване.

Космическата совалка Колумбия, 2003 г.

On February 1, 2003, seven astronauts aboard the Space Shuttle Columbia were about to complete their 16-day scientific mission when they were met with disaster.



A piece of foam insulation that had broken off from the shuttle's fuel tank during launch had damaged the left wing's… pic.twitter.com/29CFfU3qca — Historic Vids (@historyinmemes) August 21, 2023

На 1 февруари 2003 г. космическата совалка Колумбия се разпада при повторно влизане в земната атмосфера, убивайки всичките седем астронавти на борда. Катастрофата е причинена от повреда, получена по време на изстрелването, когато парче изолация от пяна удря лявото крило на совалката. Този удар създава дупка, която е позволява на горещи атмосферни газове да проникнат в крилото по време на повторно влизане, което води до разпадането на совалката.

Бордът за разследване на инциденти в Колумбия идентифицира организационни проблеми в НАСА, което предизвика широко разпространени реформи, насочени към подобряване на безопасността и управлението на риска в бъдещи мисии.

Mars Polar Lander, 1999 г.

In 1999 NASA's Mars Climate Orbiter accidentally entered Mars atmosphere and disintegrated due to ground-based software which produced output in non-SI units of pound (force)-sec instead of the SI units of Newton-sec. This bug cost NASA $328 M. pic.twitter.com/ya2b7OnWNB — Fermat's Library (@fermatslibrary) January 24, 2018

Mars Polar Lander, изстрелян на 3 януари 1999 г., е било предназначен за изследване на повърхността и климата на Марс. Контактът с роботът обаче е загубен точно преди планираното му кацане на 3 декември 1999 г. Разследване разкри, че двигателите за спускане са се изключили преждевременно поради софтуерна грешка, което е причинило катастрофата му.

Мисията Genesis, 2001 г.

Sudah ada. NASA ambil sampel partikel angin matahari pake Genesis spacecraft. Dia berangkat tahun 2001, nyampe bumi lagi tahun 2004👍🏽 pic.twitter.com/mO8THHIYAt — Choirul Ilham (@choirulilham12) October 22, 2020

Мисията Genesis, стартирана на 8 август 2001 г., имаше за цел да събере проби от слънчевия вятър и да ги върне на Земята. На 8 септември 2004 г. капсулата за връщане на проби се разбива в пустинята на Юта, след като парашутите й не успяват да се разгърнат. Причината е проследена до неправилно монтирани акселерометри, които са от решаващо значение за задействане на разгръщането на парашута. Въпреки катастрофата, някои от събраните проби са спасени и анализирани, предоставяйки ценни научни данни.

Сунита Уилямс и Бъч Уилмор, 2024г.

През юни 2024 г. астронавтите на НАСА Сунита Уилямс и Бъч Уилмор бяха изправени пред критична ситуация на борда на космическия кораб Boeing Starliner. Мисията им до Международната космическа станция (МКС) беше планирана да продължи само седмица, но престоят им беше удължен поради технически проблеми, включително течове на хелий и неизправности на тласкащото устройство.

Космическият кораб не успя да върне астронавтите обратно на Земята, както беше планирано. НАСА реши, че е твърде рисковано да се опита да се върне с помощта на Starliner, като вместо това избра да изчака мисия на SpaceX, за да ги върне у дома месеци по-късно.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase