Любопитно

Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите

Какво е въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

26 ноември 2025, 15:14
Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Ц ифровото наблюдение на работното място може да предизвика проблеми с психичното здраве и да постави служителите под натиск да изпълняват продуктивни цели, предупреждава официален доклад на Сметната палата на САЩ (GAO).

Новите публично оповестени доказателства на GAO разкриват нарастващи опасения относно

въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

 на американските работници.

GAO публикува втория си мащабен доклад за дигиталния мониторинг на работното място, разглеждайки публично „потенциалните ефекти върху работниците и ролята на федералните агенции“, пише Newsweek.

Докладът установява, че инструментите за цифрово наблюдение – включително камери, микрофони, софтуер за проследяване на продуктивността, геолокационни устройства и носими технологии – вече са широко разпространени в американските офиси и производства.

Те се използват с цели като подобряване на безопасността или повишаване на ефективността, но прилагането им може да доведе до сериозни отрицателни последици.

Физическо здраве и безопасност

Цифровото наблюдение може да има както положителен, така и отрицателен ефект. Част от мониторинга може да помогне за ранно откриване на здравословни рискове (например сърдечни проблеми при служители), но непрекъснатият натиск за достигане на строги продуктивни норми може да увеличи риска от травми.

Психично здраве

Наблюдението може да има и положително, и отрицателно отражение върху психиката. Постоянният контрол често води до тревожност, стрес и намалена мотивация, особено когато работодателите не са прозрачни за събиране на данните. В други случаи работниците съобщават за повишено чувство за сигурност.

Трудови последици

Автоматизираните инструменти могат неправилно да оценят представянето на служителите, което да доведе до дисциплинарни мерки, намаляване на заплата или уволнение, ако алгоритмите или критериите са неточни.

GAO базира своите заключения на интервюта с 11 групи заинтересовани страни и преглед на 122 изследвания, публикувани между 2020 и 2024 г. Макар изследванията да имат определени ограничения, агенцията ги счита за достатъчно надеждни, за да бъдат включени.

Широкото възприемане на подобни технологии съвпада с нарастването на дистанционната работа и развитието на цифрови управленски инструменти.

Според национално представително проучване на Колумбийския университет от 2024 г., 68% от американските работници са били подложени на някаква форма на електронно наблюдение както в „сини“, така и в „бели“ яки, и във всички размери компании.

Защо това е важно

Тъй като технологиите за наблюдение стават стандарт в различни индустрии, липсата на прозрачност и регулации поставя милиони работници в риск от физически травми, психическо напрежение и несигурност на работното място.

Политици, експерти и защитници на трудовите права подчертават, че са необходими спешни реформи, за да бъде гарантирано благополучието на служителите и да бъдат защитени основните трудови права.

По темата

Източник: Newsweek    
цифрово наблюдение работно място психично здраве трудови права Bossware производителност GAO доклад рискове за здравето прозрачност регулации
Последвайте ни
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Видове вътрешни паразити при котките

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 9 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 9 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 8 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 9 минути

Нападението е регистрирано в полицията

<p>Журналист получи присъда за &quot;заплаха&quot; срещу Ердоган</p>

Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган

Свят Преди 21 минути

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

България Преди 34 минути

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката

Шофьор е глобен за неправилно изпреварване след публикация в социалните мрежи

Шофьор е глобен за неправилно изпреварване след публикация в социалните мрежи

Свят Преди 38 минути

Това е поредният случай на наложена санкция за нарушение на ЗДвП след публикация в интернет

AI "певец" оглави класациите и разгневи публиката

AI "певец" оглави класациите и разгневи публиката

Любопитно Преди 42 минути

"Соломон Рей вече не е "AI експеримент". Той сега е най-големият нов глас в госпъл музиката – това е факт"

<p>Секс играчките са&nbsp;посочен като лек за опасна болест</p>

Проучване: Секс играчките подобряват здравето след 60-годишна възраст

Любопитно Преди 43 минути

Мастурбацията е свързана с подобрени когнитивни функции – като памет, концентрация и запаметяване на думи

ВСС под натиск: Съюзът на съдиите иска спиране на Trellix

ВСС под натиск: Съюзът на съдиите иска спиране на Trellix

България Преди 44 минути

Причината е, според тях, липсата на прозрачен избор, отговарящ на стандартите за информационна сигурност и на защита на личните данни

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

България Преди 49 минути

Заради засиления контрол трафикантите все по-често използват специално изградени тайници в автомобилите

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

България Преди 1 час

Тя трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в София

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Свят Преди 1 час

Марадона почина преди пет години от дихателна недостатъчност

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

Свят Преди 1 час

Облечен в камуфлажна униформа, Мадуро каза: „Трябва да сме готови да защитим всеки сантиметър от тази благословена земя от империалистическа заплаха или агресия, независимо откъде идва тя“

<p>370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета</p>

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

България Преди 1 час

Част от строежите са изпълнени върху покрити речни корита, други върху дерета, които не са били нанесени коректно в кадастралните карти, заяви Иван Иванов

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Любопитно Преди 1 час

Коледните украси започнаха да се появяват по градските улици, парковете, обществените пространства и магазините още в началото на ноември

„Булгаргаз“ обяви спад от 4,3% в цената на газа спрямо предходния месец

„Булгаргаз“ обяви спад от 4,3% в цената на газа спрямо предходния месец

България Преди 2 часа

В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

България Преди 2 часа

Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Любопитно Преди 2 часа

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Тина Търнър - жената, която танцуваше със съдбата!

Edna.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Левски търси нови на три позиции

Gong.bg

Правят анимационен сериал за Марадона

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg