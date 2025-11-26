Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите

Ц ифровото наблюдение на работното място може да предизвика проблеми с психичното здраве и да постави служителите под натиск да изпълняват продуктивни цели, предупреждава официален доклад на Сметната палата на САЩ (GAO).

Новите публично оповестени доказателства на GAO разкриват нарастващи опасения относно

въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

на американските работници.

GAO публикува втория си мащабен доклад за дигиталния мониторинг на работното място, разглеждайки публично „потенциалните ефекти върху работниците и ролята на федералните агенции“, пише Newsweek.

Докладът установява, че инструментите за цифрово наблюдение – включително камери, микрофони, софтуер за проследяване на продуктивността, геолокационни устройства и носими технологии – вече са широко разпространени в американските офиси и производства.

Те се използват с цели като подобряване на безопасността или повишаване на ефективността, но прилагането им може да доведе до сериозни отрицателни последици.

Физическо здраве и безопасност

Цифровото наблюдение може да има както положителен, така и отрицателен ефект. Част от мониторинга може да помогне за ранно откриване на здравословни рискове (например сърдечни проблеми при служители), но непрекъснатият натиск за достигане на строги продуктивни норми може да увеличи риска от травми.

Психично здраве

Наблюдението може да има и положително, и отрицателно отражение върху психиката. Постоянният контрол често води до тревожност, стрес и намалена мотивация, особено когато работодателите не са прозрачни за събиране на данните. В други случаи работниците съобщават за повишено чувство за сигурност.

Трудови последици

Автоматизираните инструменти могат неправилно да оценят представянето на служителите, което да доведе до дисциплинарни мерки, намаляване на заплата или уволнение, ако алгоритмите или критериите са неточни.

GAO базира своите заключения на интервюта с 11 групи заинтересовани страни и преглед на 122 изследвания, публикувани между 2020 и 2024 г. Макар изследванията да имат определени ограничения, агенцията ги счита за достатъчно надеждни, за да бъдат включени.

Широкото възприемане на подобни технологии съвпада с нарастването на дистанционната работа и развитието на цифрови управленски инструменти.

Според национално представително проучване на Колумбийския университет от 2024 г., 68% от американските работници са били подложени на някаква форма на електронно наблюдение както в „сини“, така и в „бели“ яки, и във всички размери компании.

Защо това е важно

Тъй като технологиите за наблюдение стават стандарт в различни индустрии, липсата на прозрачност и регулации поставя милиони работници в риск от физически травми, психическо напрежение и несигурност на работното място.

Политици, експерти и защитници на трудовите права подчертават, че са необходими спешни реформи, за да бъде гарантирано благополучието на служителите и да бъдат защитени основните трудови права.