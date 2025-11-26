Свят

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

26 ноември 2025, 17:01
„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече репортерка от New York Times „грозна“, след като тя разпространила „зловещи“ слухове за здравето на държавния глава, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Репортерката Кейти Роджърс е съавтор материал за това как Тръмп, на 79 години, е намалил публичните си изяви през втория си мандат в сравнение с първия му престой в Белия дом. В статията се твърди, че опитите на Тръмп да демонстрира „непрекъсната енергия, жизненост и физическа издръжливост“ стават все по-трудни за поддържане.

Белият дом обяви през юли, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност (състояние, при което вените на краката не могат ефективно да връщат кръвта към сърцето), след като снимки показаха, че има подути крака и глезени.

Разследването на New York Times за здравето му идва въпреки че президентът пътува над 12 часа без прекъсване до Израел, за да посредничи за примирие в Газа през октомври, присъства на десетки публични събития всяка седмица и провежда дълги, енергични пресконференции през есента.

„Изродите от пропадащия New York Times пак са в действие“,

каза Тръмп на последователите си в Truth Social в сряда сутринта. „Радикалните леви лунатици от скоро фалиращия New York Times публикуваха срещу мен материал, че може би губя енергия – въпреки факти, които показват точно обратното.

Те знаят, че това е лъжа, както и почти всичко, което пишат за мен, включително резултатите от изборите – ВСИЧКО УМИШЛЕНО НЕГАТИВНО. Тази евтина „драскачка“ е истински „ВРАГ НА НАРОДА“. Авторката на материала, Кейти Роджърс, която е назначена да пише само лоши неща за мен, е треторазрядна репортерка, която е грозна както отвътре, така и отвън“.

Тръмп завърши поста си, признавайки, че някой ден може да „няма енергия“ поради възрастта си, но този ден „не е днес“.

„Ще дойде ден, в който ще имам по-малко енергия — случва се на всеки — но след ПЕРФЕКТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И ИЗЧЕРПАТЕЛЕН КОГНИТИВЕН ТЕСТ (който беше издържан отлично) СЪВСЕМ НАСКОРО, това със сигурност не е сега! БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА И НЕКА АМЕРИКА ОТНОВО БЪДЕ ВЕЛИКА!!!“.

През времето на Байдън в Белия дом Тръмп и негови републикански съюзници многократно го критикуваха за напредналата му възраст, намалените публични изяви и когнитивните му способности.

По-рано тази година се появиха снимки от Овалния кабинет, на които се вижда, че Тръмп има натъртвания по ръката, които понякога били прикривани с грим. Белият дом заяви, че натъртванията са резултат от това, че президентът се ръкува твърде често с твърде много хора.

Миналата седмица Тръмп предизвика възмущение, след като нарече друга репортерка, този път от Bloomberg, „прасенце“, докато пътувал с Air Force One, след като тя го попитала за връзката му с Джефри Епстийн.

Репортерката Катрин Луси изглежда задава въпрос за Епстийн, когато президентът започнал да маха с пръст към нея. „Тихо.  Тихо, прасенце!“, изръмжал Тръмп, докато тя била извън камерата. Обидата предизвика остра реакция от демократически политически фигури и медийни анализатори, след като президентът сравни журналистка с прасе.

Тръмп, който отдавна напада репортери, които поставят под въпрос здравословното му състояние, се очертава да стане най-възрастният действащ президент до края на втория си мандат.

Материалът в New York Times, написан от Роджърс, твърди, че през 2017 г. Тръмп средно е започвал официалните си ангажименти в 10:31 ч. През 2025 г. обаче той започвал събитията си следобед – средно в 12:08 ч. Общият брой на официалните участия на Тръмп в събития в Белия дом е намалял с 39% в сравнение с първия му мандат, според данните на New York Times.

По темата

Източник: Daily Mail    
Доналд Тръмп здраве на Тръмп New York Times медийни атаки възраст на президента Кейти Роджърс публични изяви хронична венозна недостатъчност враг на народа репортерски скандал
Последвайте ни
Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълника на властта" под обсада

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Обвиниха украинец за умишлено убийство в

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 10 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 10 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 10 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

България Преди 9 минути

Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 18 минути

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 50 минути

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 56 минути

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 58 минути

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 59 минути

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 1 час

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 1 час

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 1 час

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 1 час

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 1 час

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 1 час

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 2 часа

Нападението е регистрирано в полицията

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

България Преди 2 часа

Следващото заседание е в четвъртък от 9:00 часа.

Всичко от днес

От мрежата

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта"

Nova.bg

Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

Nova.bg