„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече репортерка от New York Times „грозна“, след като тя разпространила „зловещи“ слухове за здравето на държавния глава, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Репортерката Кейти Роджърс е съавтор материал за това как Тръмп, на 79 години, е намалил публичните си изяви през втория си мандат в сравнение с първия му престой в Белия дом. В статията се твърди, че опитите на Тръмп да демонстрира „непрекъсната енергия, жизненост и физическа издръжливост“ стават все по-трудни за поддържане.

Белият дом обяви през юли, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност (състояние, при което вените на краката не могат ефективно да връщат кръвта към сърцето), след като снимки показаха, че има подути крака и глезени.

Разследването на New York Times за здравето му идва въпреки че президентът пътува над 12 часа без прекъсване до Израел, за да посредничи за примирие в Газа през октомври, присъства на десетки публични събития всяка седмица и провежда дълги, енергични пресконференции през есента.

„Изродите от пропадащия New York Times пак са в действие“,

каза Тръмп на последователите си в Truth Social в сряда сутринта. „Радикалните леви лунатици от скоро фалиращия New York Times публикуваха срещу мен материал, че може би губя енергия – въпреки факти, които показват точно обратното.

Те знаят, че това е лъжа, както и почти всичко, което пишат за мен, включително резултатите от изборите – ВСИЧКО УМИШЛЕНО НЕГАТИВНО. Тази евтина „драскачка“ е истински „ВРАГ НА НАРОДА“. Авторката на материала, Кейти Роджърс, която е назначена да пише само лоши неща за мен, е треторазрядна репортерка, която е грозна както отвътре, така и отвън“.

Тръмп завърши поста си, признавайки, че някой ден може да „няма енергия“ поради възрастта си, но този ден „не е днес“.

„Ще дойде ден, в който ще имам по-малко енергия — случва се на всеки — но след ПЕРФЕКТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И ИЗЧЕРПАТЕЛЕН КОГНИТИВЕН ТЕСТ (който беше издържан отлично) СЪВСЕМ НАСКОРО, това със сигурност не е сега! БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА И НЕКА АМЕРИКА ОТНОВО БЪДЕ ВЕЛИКА!!!“.

През времето на Байдън в Белия дом Тръмп и негови републикански съюзници многократно го критикуваха за напредналата му възраст, намалените публични изяви и когнитивните му способности.

По-рано тази година се появиха снимки от Овалния кабинет, на които се вижда, че Тръмп има натъртвания по ръката, които понякога били прикривани с грим. Белият дом заяви, че натъртванията са резултат от това, че президентът се ръкува твърде често с твърде много хора.

Миналата седмица Тръмп предизвика възмущение, след като нарече друга репортерка, този път от Bloomberg, „прасенце“, докато пътувал с Air Force One, след като тя го попитала за връзката му с Джефри Епстийн.

Репортерката Катрин Луси изглежда задава въпрос за Епстийн, когато президентът започнал да маха с пръст към нея. „Тихо. Тихо, прасенце!“, изръмжал Тръмп, докато тя била извън камерата. Обидата предизвика остра реакция от демократически политически фигури и медийни анализатори, след като президентът сравни журналистка с прасе.

Тръмп, който отдавна напада репортери, които поставят под въпрос здравословното му състояние, се очертава да стане най-възрастният действащ президент до края на втория си мандат.

Материалът в New York Times, написан от Роджърс, твърди, че през 2017 г. Тръмп средно е започвал официалните си ангажименти в 10:31 ч. През 2025 г. обаче той започвал събитията си следобед – средно в 12:08 ч. Общият брой на официалните участия на Тръмп в събития в Белия дом е намалял с 39% в сравнение с първия му мандат, според данните на New York Times.