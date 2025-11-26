Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

И зраелските сили за сигурност започнаха „антитерористична операция“ в северната част на Западния бряг. Според палестинци палестинците тя е насочена срещу град Тубас, предаде Ройтерс.
Губернаторът на Тубас Ахмед ал Асаад каза пред Ройтерс, че израелските сили, подкрепяни от хеликоптер, който е открил огън, са обкръжили града и са се разположили на позиции в няколко квартала.
„Нахлуването изглежда ще бъде дългосрочно – окупационните сили изведоха хора от домовете им, заеха позиции по покривите на сгради и извършват арести“, отбеляза той.
Israeli forces are obstructing the movement of medical teams and ambulances during the large-scale invasion of Tubas, in the northern West Bank. pic.twitter.com/FGtCsPNmzm— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 26, 2025
Ал Асаад добави, че израелските сили са наредили онези, които са били принудително изведени от домовете си, да не се връщат до края на операцията, която се очаква да продължи няколко дни.
Израелската армия преди това съобщи, че рано тази сутрин е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването.
The Israeli occupation forces block streets and push huge forces into the city of Tubas and its neighborhoods as part of the large scale raid on the city.— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 26, 2025
قوات الاحتلال تبدّا اجتياح واسع لمدينة طوباس و ضواحيها. pic.twitter.com/WTGz4pIkg5
Потърсен за коментар, военен говорител отказа да коментира и добави, че по-късно ще бъдат съобщени подробности.
Израел заяви, че силите му за сигурност са предприели действия срещу палестински бойци на Западния бряг, където стотици хиляди израелски заселници живеят сред 2,7 милиона палестинци, които имат ограничено самоуправление под израелска военна окупация.
IDF soldiers on operation in Tubas all day today pic.twitter.com/ElkmJSNPZM— Documenting Israel (@DocumentIsrael) November 26, 2025
Групировката „Хамас“, която миналия месец прие споразумение за спиране на огъня с Израел в ивицата Газа, осъди операцията на Западния бряг и призова международната общност да се намеси, за да я спре.
Атаката в Тубас изглежда е продължение на военната операция, предприета от израелските сили за сигурност в град Дженин в северната част на Западния бряг през януари, дни след встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп.
Тази операция след това се разшири и в други палестински градове в северната част на Западния бряг, принуждавайки хиляди хора да напуснат домовете си.