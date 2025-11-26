ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

И зпълнителният орган на ЕС поиска от Shein да предостави повече информация за продажбата на незаконни оръжия, както и на секс кукли с детски вид, след възмущение във Франция.

„Днес Европейската комисия изпрати искане за информация до Shein след предварителни индикации, че на пазара се предлагат незаконни стоки, по-специално секс кукли с детски вид и оръжия“, се посочва в съобщението.

More safety for EU consumers!



Today, the European Parliament voted on a resolution against illegal products on platforms like #Shein, #Temu, #AliExpress, and #Wish.



Child-like sex dolls, weapons and other illegal products have no place in our market. Also, online marketplaces… pic.twitter.com/aGMVPtEyjw — EPP Group (@EPPGroup) November 26, 2025

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г. от Крис Сю. Първоначално известна като ZZKKO, компанията стартира като дропшипинг бизнес, продаващ сватбени рокли. С течение на времето, тя измества фокуса си към общо дамско облекло и се ребрандира на SheIn през 2012 г., а по-късно съкращава името си до Shein. Компанията бързо разширява операциите си, превръщайки се в един от най-големите онлайн търговци на мода в света, с пазарна оценка, достигаща десетки милиарди долари. Shein е известна с предлагането на изключително голям асортимент от облекла, аксесоари, обувки и други продукти на много ниски цени, насочени предимно към младите потребители, особено от поколението Z, чрез мащабни рекламни кампании в социалните мрежи.

Бизнес моделът на Shein е уникален и често описван като "мода в реално време" или "ултра бърза мода". За разлика от традиционните модни цикли, Shein използва усъвършенствани алгоритми и дълбока интеграция на веригата за доставки, за да идентифицира бързо актуални стилове и микротенденции въз основа на данни от потребителското търсене в реално време. Въз основа на тези данни, компанията произвежда малки пробни партиди от нови продукти почти ежедневно – понякога хиляди нови артикули се добавят към каталога всеки ден. Този подход "тествай и повтаряй" позволява бързото увеличаване на производството на успешни стоки и незабавното премахване на тези, които не се продават добре. Тази стратегия води до безпрецедентен обем от нови стилове, предлагани на изключително ниски цени, популяризирани чрез агресивен дигитален маркетинг, партньорства с инфлуенсъри в социалните медии и геймифицирани пазаруващи преживявания в мобилното си приложение, което поддържа висока ангажираност на потребителите.

Въпреки метеорния си възход и доминацията на пазара, Shein е обект на значителни критики и множество противоречия. Компанията е широко критикувана заради въздействието си върху околната среда. Огромният обем произвеждани и често изхвърляни дрехи допринася значително за текстилните отпадъци и е свързан с високи въглеродни емисии и прекомерна консумация на ресурси. Също така, има сериозни опасения относно трудовите практики във веригата за доставки на Shein, с обвинения в лоши условия на труд, прекомерно дълги работни часове и ниско заплащане за служителите в производствените фабрики, както и доклади за потенциален принудителен труд. Прозрачността на Shein относно нейните производствени процеси и спазването на трудовите стандарти е често критикувана от международни организации и медии.

Освен това, Shein е многократно обвинявана в нарушаване на интелектуалната собственост, като множество независими дизайнери и големи модни марки твърдят, че компанията систематично копира техни дизайни без разрешение. Проблеми с поверителността на данните на потребителите и липсата на прозрачност в бизнес операциите също са предмет на спорове. Въпреки тези етични и регулаторни предизвикателства, Shein продължава да разширява глобалния си обхват, диверсифицирайки се в други продуктови категории като стоки за дома, електроника и козметика, и проучвайки възможности за временни физически магазини и стратегически партньорства. Компанията остава изключително влиятелен, макар и силно противоречив, играч на световния пазар на дребно, оказващ значително въздействие върху модните тенденции и потребителското поведение.