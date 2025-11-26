Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

П ринцът и принцесата на Уелс вероятно ще пътуват отвъд океана, за да отпразнуват 250-ата годишнина на Съединените щати догодина. Page Six съобщи, че принц Уилям и Катрин ще се присъединят към тържествата през юли. Няколко източника казали пред изданието, че кралското семейство планира посещение в САЩ, за да отбележи този важен юбилей.

Източник, описан като човек „в течение“, посочва, че надеждата е всички старши членове на кралското семейство да пътуват, тъй като се очаква това да бъде „огромна година“ както за САЩ, така и за Обединеното кралство, съобщава Hello!.

Уилям и Кейт с ново предимство пред Хари и Меган

Освен Уилям и Катрин, се съобщава, че крал Чарлз и кралица Камила също ще посетят САЩ през 2026 г. Кралят и кралицата са били поканени от президента Доналд Тръмп. Според източници пред The Sun on Sunday, в преговорите е включено и посещение в Белия дом в края на април.

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Въпреки че херцогът и херцогинята на Съсекс живеят в САЩ, Page Six съобщава, че по-малкият син на краля и неговата съпруга „няма да бъдат поканени“. Принц Хари и Меган, които вече не са работещи членове на кралското семейство, живеят в Калифорния от 2020 г.

САЩ ще отбележат 250 години независимост на 4 юли 2026 г. През януари президентът подписа изпълнителна заповед за създаване на Работна група за 250-годишнината на Америка. В заповедта се казва: „Политиката на Съединените щати и цел на тази заповед е да се осигури тържествено и мащабно честване, достойно за тази забележителна годишнина… както и да се предприемат действия за почитане на историята на нашата велика нация.“

Безпрецедентно: Второ посещение на Тръмп при кралското семейство

Държавната визита на Тръмп през 2025 г. във Великобритания

Ако висши членове на британското кралско семейство посетят САЩ за юбилея, това ще бъде среща с Доналд и Мелания Тръмп по-малко от година след държавната им визита във Великобритания. По време на посещението си през септември американският президент неколкократно похвали принцесата на Уелс.

„Вие сте красива, толкова красива“, казал президентът, когато тя и принц Уилям посрещнали президентската двойка в двора на замъка Уиндзор. По-късно Тръмп похвалил отново Катрин и принца на Уелс в речта си на държавната вечеря, заявявайки: „Ние ви опознахме и мисля, че ви очаква невероятен успех в бъдеще… Принцесата е толкова сияйна, толкова здрава, толкова красива“.

Източник: Getty Images

В речта си на банкета крал Чарлз също спомена предстоящата годишнина на Америка, като подчерта близките връзки между двете страни през вековете: „Когато се приближаваме към 250-ата годишнина на Декларацията за независимост следващата година, е впечатляващо да видим колко далеч сме стигнали.“

Внимание! Принц Уилям на борда

По време на държавното посещение първата дама и принцесата на Уелс участваха в съвместна инициатива. Източник от двореца Кенсингтън разкрива: „Видя се колко топли и дружелюбни бяха една към друга. Разговаряха непринудено и и двете много се насладиха на събитието.“

Източник: Getty Images

Друг източник добавя: „Това определено е началото на една много топла и дългосрочна връзка между Кейт и Мелания.“