НАСА с коментар на странните шумове, чувани от "заседналите" космонавти

С транните шумове, които се чуха от “Старлайнър” на "Боинг", който в момента е скачен с Международната космическа станция (МКС), не са сериозни, твърди НАСА.

Астронавтът Буч Уилмор, който е "заседнал" на МКС заедно с колегата си Суни от началото на юли заради проблемите на “Старлайнър”, казал на контрола на мисията, че през уикенда е чул „странни“ звуци, идващи от космическия кораб.

„Не знам какво го прави“, каза той на колегите си на Земята.

Той ги помоли да се „почешат по главите и да видят дали могат да разберат какво става“, като ги помоли да се обадят, ако разберат.

Контролът на мисията отбеляза, че звучи като „пулсиращ шум, почти като сонарен пинг“.

Сега НАСА потвърди, че шумът е спрял и не е повод за притеснение.

„Пулсиращият звук от високоговорител в космическия кораб „Старлайнър“ на "Боинг", чут от астронавта на НАСА Буч Уилмор на борда на Международната космическа станция, е спрял“, се казва в изявлението на космическата агенция.

„Обратната връзка от високоговорителя беше резултат от аудиоконфигурация между космическата станция и "Старлайнър“, споделят още специалистите.

Аудиосистемата в космическата станция свързва множество космически кораби и модули.

„Често се срещат шумове и обратна връзка“, казват от НАСА.

От решаващо значение е, че космическата агенция заяви, че шумовете няма да окажат влияние върху екипажа или операциите на космическата станция, включително планираното за петък излитане на “Старлайнър” от МКС.

The epic saga of Boeing's "NOT STRANDED" astronauts keeps getting weirder.



If NASA and Boeing were wise, they would have been honest about their status from the beginning.



Now we have: a mystery noise emanating from the speakers inside Starliner. It's very creepy.… pic.twitter.com/KAc3kIsY9C