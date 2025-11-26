Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Б ившият френски президент Никола Саркози беше осъден за незаконно финансиране на кампанията си за неуспешното му преизбиране през 2012 г., след като най-висшият съд в страната отхвърли окончателно последната му жалба.

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е

прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си,

която се отличаваше с грандиозни митинги в американски стил, пише английското издание The Guardian.

Делото стана известно като аферата „Бигмалион“ – по името на компанията, която организираше пищните му митинги на стадиони, заснети професионално и провеждани пред хиляди размахващи знамена поддръжници по време на борбата му за преизбиране. В крайна сметка той загуби от кандидата на Социалистическата партия Франсоа Оланд.

По време на процеса през 2021 г. държавното обвинение подчерта „безразличното отношение“ на Саркози, който настоявал за по един митинг на ден

оформен като „шоута в американски стил“, позволявайки на разходите да надхвърлят значително законовия лимит за президентска кампания.

Обвинението твърдеше, че счетоводителите са предупреждавали Саркози, че е на път да премине официалния лимит от 22,5 млн. евро, но той настоял да продължи да организира събития, за да се противопостави на Оланд, който печелел подкрепа като „Г-н Нормален“, обещаващ да постави под контрол света на финансите.

В крайна сметка разходите по кампанията на Саркози достигнали поне 42,8 млн. евро – почти двойно над законовия максимум, съобщиха прокурорите.

Саркози, който отрича всички обвинения, обжалваше в продължение на няколко години.

Най-висшият френски съд – Касационният съд, който се произнася по това дали законът е приложен правилно, а не по фактите по делото – вече потвърди предишното решение, с което осъждането на Саркози става окончателно.

Саркози, който по-рано този месец беше освободен от затвора във връзка с друго осъждане, сега ще трябва да изтърпи присъдата си. Той беше осъден на една година лишаване от свобода, половината от която условно. Тези шест месеца могат да бъдат изтърпени чрез електронна гривна, без реален престой в затвора.

След напускането на поста си Саркози се сблъска с поредица от правни проблеми.

Той обжалва и присъдата си за криминален заговор във връзка със схема за осигуряване на средства за президентската му кампания през 2007 г. от режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Именно тази присъда доведе през октомври до изпращането му в затвора „Ла Санте“ в Париж, където той прекара 20 дни – преживяване, което определи като „изморително“ и „кошмар“. Той беше освободен на 10 ноември.