Свят

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

26 ноември 2025, 16:29
Никола Саркози   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б ившият френски президент Никола Саркози беше осъден за незаконно финансиране на кампанията си за неуспешното му преизбиране през 2012 г., след като най-висшият съд в страната отхвърли окончателно последната му жалба.

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е

прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си,

която се отличаваше с грандиозни митинги в американски стил, пише английското издание The Guardian.

Делото стана известно като аферата „Бигмалион“ – по името на компанията, която организираше пищните му митинги на стадиони, заснети професионално и провеждани пред хиляди размахващи знамена поддръжници по време на борбата му за преизбиране. В крайна сметка той загуби от кандидата на Социалистическата партия Франсоа Оланд.

По време на процеса през 2021 г. държавното обвинение подчерта „безразличното отношение“ на Саркози, който настоявал за по един митинг на ден

оформен като „шоута в американски стил“, позволявайки на разходите да надхвърлят значително законовия лимит за президентска кампания.

Обвинението твърдеше, че счетоводителите са предупреждавали Саркози, че е на път да премине официалния лимит от 22,5 млн. евро, но той настоял да продължи да организира събития, за да се противопостави на Оланд, който печелел подкрепа като „Г-н Нормален“, обещаващ да постави под контрол света на финансите.

В крайна сметка разходите по кампанията на Саркози достигнали поне 42,8 млн. евро – почти двойно над законовия максимум, съобщиха прокурорите.

Саркози, който отрича всички обвинения, обжалваше в продължение на няколко години.

Най-висшият френски съд – Касационният съд, който се произнася по това дали законът е приложен правилно, а не по фактите по делото – вече потвърди предишното решение, с което осъждането на Саркози става окончателно.

Саркози, който по-рано този месец беше освободен от затвора във връзка с друго осъждане, сега ще трябва да изтърпи присъдата си. Той беше осъден на една година лишаване от свобода, половината от която условно. Тези шест месеца могат да бъдат изтърпени чрез електронна гривна, без реален престой в затвора.

След напускането на поста си Саркози се сблъска с поредица от правни проблеми.

Той обжалва и присъдата си за криминален заговор във връзка със схема за осигуряване на средства за президентската му кампания през 2007 г. от режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Именно тази присъда доведе през октомври до изпращането му в затвора „Ла Санте“ в Париж, където той прекара 20 дни – преживяване, което определи като „изморително“ и „кошмар“. Той беше освободен на 10 ноември.

<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Последни новини

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 4 минути

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 6 минути

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 35 минути

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 47 минути

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 52 минути

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 1 час

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 1 час

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 1 час

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 1 час

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 1 час

Нападението е регистрирано в полицията

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

България Преди 1 час

Следващото заседание е в четвъртък от 9:00 часа.

Снимката е илюстративна

Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите

Любопитно Преди 1 час

Какво е въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

<p>Журналист получи присъда за &quot;заплаха&quot; срещу Ердоган</p>

Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган

Свят Преди 1 час

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

България Преди 2 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

България Преди 2 часа

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката

Всичко от днес

